СНГ нужно держаться вместе: Лукашенко заговорил о крахе России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о возможном крахе РФ и необходимости держаться странам СНГ вместе.

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Лукашенко о возможном поражении РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о возможном крахе РФ в войне против Украины. Как сказал Лукашенко, в таком случае это повлияет на всех членов СНГ. Об этом сообщило издание БЕЛТА.

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня этого не поймем, с нами разберутся отдельно. Но если упадет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - цитирует Лукашенко издание.

Недавно состоялся совет министров внутренних дел стран, которые являются членами СНГ. Именно там Лукашенко заявил, что на фоне войны в Украине многие руководители в разных странах СНГ начали искать для себя личную выгоду.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что учитывая свой опыт может заверить, что жизнь в настоящее время является изменчивой. Он также попрросил глав стран не отдаляться от России, даже несмотря на то, что она под санкциями.

Война в Украине и роль Беларуси

Напомним, что в последнее время в ряде СМИ говорят о том, что у Лукашенко есть проблемы со здоровьем. Впервые об этом заговорили во время парада в Москве, когда его домой сопровождали в "скорой".

Ранее Лукашенко приказал отвести свои войска от границы с Украиной, мотивируя это тем, что "напряжение" исчезло.

Также стоит сказать, что ранее военный аналитик, сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что возможность войны Беларуси против Украины сейчас немного выше нуля.

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