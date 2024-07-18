Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной: какова цель диктатора

Диктатор Александр Лукашенко пошел на публичную деэскалацию ситуации на украинско-белорусской границе из-за кулуарных договоренностей, считает эксперт.

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Почему Лукашенко отвел войска от границы именно сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил об отводе белорусских войск от украинской границы. На данный момент Силы обороны, Генштаб и ГУР не обнаружили формирования ударных группировок вооруженных сил Республики Беларусь. На границе продолжают службу пограничники, усиленные подразделениями сил специальных операций. О мотивах действий Александра Лукашенко рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Беларусь вместе с Россией несет ответственность за агрессию против Украины и частично принимала в ней участие.

"Россия пытается сейчас пережать нас числом, пока нам поступает все необходимое западное вооружение. Причем интенсивность боев настолько высока, что мы, грубо говоря, сразу выстреливаем то, что получаем, не успевая накопить резервы", - отметил эксперт.

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Он добавил, что, по его мнению, этот шаг Лукашенко был попыткой информационно и психологически повлиять на Украину, мол, есть угрозы с севера и якобы белорусская армия готова прорываться. Кроме того, это была попытка сдержать резервы Сил обороны, чтобы они не могли усилить оборону на Покровском направлении в Донецкой области, а также в Луганской и Харьковской областях.

"Но почему Лукашенко пошел на публичную деэскалацию - это уже вопрос большой политики и договоренностей, в том числе кулуарных. Очевидно, что здесь есть роль как наших европейских партнеров, так и других игроков", - сказал он.

Он также отмечает, что с каждым годом российско-украинской войны влияние Москвы на Беларусь уменьшается, тогда как роль Пекина, наоборот, растет.

"И эта зависимость Минска только растет. Например, совместные учения, которые запланировали Китай и Беларусь, связаны с довольно серьезными интеграционными процессами, которые продолжаются", - резюмировал эксперт.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Ситуация на границе с Белоруссией - что известно об угрозе нового наступления на Украину с севера

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести свои войска от границ Украины, заявив, что эскалация, которая длилась определенное время, завершилась.

Ранее Лукашенко угрожал жестким ответом, считая, что Украина готовится к эскалации на границе.

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что вероятность участия белорусской армии в войне России против Украины сегодня чуть выше нуля.

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