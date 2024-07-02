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Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

Яна Ставская
2 июля 2024, 20:19
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Беларусскому диктатору всюду мерещатся украинские военнослужащие.
Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией
Лукашенко ноет на собственном торжестве в Минске / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео "Пул первого"

Беларусский диктатор Александр Лукашенко "пригрозил" жестким ответом - ему мерещится подготовка Украины к эскалации на границе.

На мероприятии, посвященном Дню независимости Беларуси, Лукашенко заявил, что "ничего особенного" на границе с Украиной нет, пишет оппозиционное издание "Зеркало".

При этом Лукашенко пожаловался, что ВСУ "очень активизировались в последнее время".

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Диктатор понимает, что скопление украинских военных на границе может быть связано с приездом российских оккупантов в честь его праздника, но, говорит, "не допустит никакой эскалации".

"Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало. Концентрация Вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий. Мы проанализировали ситуацию. Прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно", - сказал ставленник Путина в Беларуси.

Но в случае "угрозы", добавил он, "ответ будет жестким и решительным".

"Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнем. Это очень опасно", - утверждает Лукашенко.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Новости войны - ситуация у границы с Беларусью

Как писал Главред, Россия раскручивает ЦИПСО о якобы подготовке Украины к атакам на Беларусь.

Руководитель Центра противодействия информации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что информация не соответствует действительности. Слухи Россия распространяет для того, чтобы оттянуть больше украинских сил на данное направление.

Ранее СМИ заметили в аэропорту Минска китайский военно-транспортный самолет. Журналисты отмечали, что Y-20 доставил туда военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси 3 июля.

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