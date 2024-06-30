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В Россию прилетал китайский Y-20: СМИ этот рейс называют "подозрительным"

Яна Ставская
30 июня 2024, 11:59
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Официальных данных того, что Китай начал поставки оружия России, в настоящее время нет.
В Россию прилетал китайский Y-20: СМИ этот рейс называют
Странный рейс Y-20 / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, Википедия

В субботу, 29 июня, в Москве приземлился китайский военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248, о чем свидетельствуют данные ресурса Flightradar24.

Согласно открытым данным, он проделал долгий путь через ряд областей РФ, в том числе через Тюмень и Казань.

видео дня

Этот же самолет был замечен на прошлой неделе в аэропорту Минска. Как пишет издание Диалог.ua, Y-20 доставил туда военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси 3 июля.

Появления китайских военных самолетов, способных перевозить военные грузы, вызывают у журналистов обеспокоенность в контексте российской войны против Украины.

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Y-20 - характеристики - что известно о самолете ВВС Китая

  • Самолет обладает экипажем из 3-х человек, длина фюзеляжа составляет 47 метров, размах крыла - 45 метров, максимальная высота - 15 метров.
  • Максимальный взлетный вес Y-20 - более 200 тонн.
  • Максимальная дальность полета самолета с максимальной загрузкой ориентировочно составит 4400 км.

Позиция Китая по Украине - отношения с Россией

Пекин продолжает гнуть линию немедленного "урегулирования кризиса в Украине", поддерживая сумасшедшие ультиматумы Путина.

Китай оказывает военную поддержку оккупантам, но прямые поставки, уверен бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, станут нарушением "красных линий" Запада.

По мнению эксперта Олега Жданова, Китай видит мир биполярным, в котором он правит параллельно США. Россия в таком плане выступает только сырьевым придатком. Но в период российско-украинской войны Пекин готов к оружейной поддержке Путина.

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