'Украине и так хватает проблем' - Лукашенко приказал отвести свои войска

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал отвести свои войска от границы с Украиной.

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Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной / коллаж: Главред, фото: Википедия, минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля приказал отвести свои войска от границ Украины, заявив, что эскалация, которая продолжалась некоторое время, прошла. Об этом Лукашенко заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, передают местные СМИ.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". видео дня 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Также Лукашенко сказал, что Беларусь не хотела "этого обострения", ведь оно ей не нужно. Диктатор заявил, что Украине напряжение на границе также не нужно, ведь "у нее и так много проблем".

"Мне Комитет госбезопасности докладывал и военная разведка о том, что после нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе (это было немало тысяч человек), от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы...сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет", - сказал Лукашенко.

Вие также сообщил, что Украина отвела свои войска от белорусской границы и белорусы должны сделать то же самое, ведь они никогда не хотели воевать с украинцами.

"Мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные силы, кроме сил специальных операций", - подытожил Лукашенко.

Армия Беларуси инфографика / Инфографика: Главред

Заявления и политика Лукашенко

Напомним, ранее Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Как ранее сообщал Главред, армия Беларуси вероятно не будет привлекаться к войне в Украине. Численность российских войск в Беларуси не является достаточной для формирования группировки, которая могла бы подготовить нападение, подобное тому, что произошло в феврале 2022 года.

В то же время, по мнению Селезнева, Александр Лукашенко не заинтересован в том, чтобы его армия участвовала в атаке на Украину.

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