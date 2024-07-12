Провокация на белорусско-украинской границе: в ЦНС назвали вероятные сроки

Белорусские силовые ведомства, чтобы показать Китаю свою "силу", могут готовить провокации под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной. Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".
"Они планируют прибегнуть к провокациям, которые сами же успешно предупредят с целью показать китайским коллегам свои возможности. С 8 по 19 июля на территории Республики Беларусь проходят первые совместные учения Сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР", - пишет ЦНС.
Отмечается, что учения имеют статус "антитеррористических".
"В планах у белорусских силовиков "успешно пресечь вооруженные провокации" вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину", - сообщает "Сопротивление".
Что такое Центр национального сопротивления
Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.
Участие Беларуси в войне против Украины - что известно
Напомним, Беларусь 21 июня начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснулась подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
Как ранее сообщал Главред, армия Беларуси вероятно не будет привлекаться к войне в Украине. Численность российских войск в Беларуси не является достаточной для формирования группировки, которая могла бы подготовить нападение, подобное тому, что произошло в феврале 2022 года.
В то же время, по мнению Селезнева, Александр Лукашенко не заинтересован в том, чтобы его армия участвовала в атаке на Украину.
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