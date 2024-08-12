Россиянки уже заговорили по-украински: как жители Курской области встречают ВСУ

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, защитникам Украины даже рады на Курщине.

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Жительницы Курской области попросили бойцов ВСУ их подвезти / скриншот

В Сети появилось видео, на котором видно, как местное население Курской области встречает бойцов ВСУ.

Автомобиль с защитниками Украины остановился, чтобы спросить у двух пожилых женщин, не обижает ли их кто-то. Они, в свою очередь попросили их подвезти. Причем россиянка говорила на украинском языке.

"Я хоть и не украинка, но по украински говорю", - сказала она.

видео дня

На слова уркаинского военного "Слава Україні" она с улыбкой ответила "Слава".

Смотрите видео - Жители Курско области с улыбкой встречают ВСУ:

Операция в Курской области

Операция Сил обороны Украины в Курской области началась 6 августа и продолжается уже шестой день подряд. Журналисты The Economist опубликовали новые детали прорыва ВСУ на территорию страны-агрессора РФ.

Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил, что наступление ВСУ в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось. Это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

Аналитики Института изучения войны считают, что наступление ВСУ в Курской области страны-агрессора позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние на всей территории военных действий.

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что реакция российского диктатора Владимира Путина на операцию в Курской области демонстрирует слабость путинского режима и самого главы Кремля.

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