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Сколько людей осталось жить в Украине: демограф дал неожиданный ответ

Виталий Кирсанов
6 февраля 2025, 23:58
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Демограф Элла Либанова объяснила, каким образом вычисляется количество людей во время войны.
население
Сколько людей осталось жить в Украине / коллаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Принцип подсчета населения Украины
  • В Украине изменится принцип расселения людей

По состоянию на середину 2024 года, в Украине проживало примерно 30 млн человек. Об этом Центру противодействия дезинформации рассказала директор Института демографии и социальных наук имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Она также объяснила, каким образом вычисляется количество людей во время войны.

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"Мы пытаемся выяснить численность населения в границах 1991 года - для нас это принципиально. И очертить численность населения в границах территории, подконтрольной легитимной украинской власти... Но есть определенные пределы нашей погрешности, потому что мы делаем не перепись, а оценку. Оценка делается преимущественно по данным трех ведущих украинских операторов сотовой связи - "Киевстар", Vodafone и lifecell", - рассказала Либанова.

Она добавила, что к этим показателям "докручиваются" люди старшего и младшего возраста, которые не пользуются "мобилками". Специалист отмечает, что это в целом сложная методика, но она работает.

"Вот по состоянию на середину прошлого года, где-то 30 млн в границах подконтрольных украинской власти вроде бы есть. Ну я так - очень осторожно, плюс-минус полмиллиона точно", - сказала она.

Также Либанова отметила, что в Украине, вероятно, изменится принцип расселения. В частности, по ее мнению, больше станет населения в центральной Украине - значительно больше, чем сейчас, и это будет касаться практически всех городов.

Численность населения в Украине - последние новости

Ранее в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также ранее стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

Украина должна адаптироваться к сокращению населения, которое сейчас происходит в результате войны. После завершения боевых действий в наше государство могут вернуться не все граждане, которые отсюда уехали. Стоит принимать во внимание общедемографические тенденции. Если в конце войны количество граждан в нашей стране будет 30-32 миллиона, то это еще будет неплохой ситуацией. Такое мнение высказал доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун.

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