Грузинская церковь сделала заявление по автокефалии для УПЦ

Священнослужители из Грузии посетили Киев / Фото: пресс-служба парламента

Епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II молится с надеждой на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.

"Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская православная церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии", - цитирует епископа пресс-служба украинского парламента.

Во время визита в Украину в рамках встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием патриарх Илия II отметил, что в Грузии верующие молятся "за мир и единство в братской Украине".

Напомним, белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление Томоса УПЦ и тоже намерена получить статус автокефалии.