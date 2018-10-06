Грузинская церковь сделала заявление по автокефалии для УПЦ

Священнослужители из Грузии утверждают, что также прошли нелегкий путь к поместной церкви.
Епископ Грузинской православной церкви, патриарх всея Грузии Илия II молится с надеждой на положительное решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса об автокефалии.
"Мы рассчитываем, что эта сложная проблема в Украине будет решена положительно. Грузинская православная церковь тоже прошла очень сложный путь к получению автокефалии", - цитирует епископа пресс-служба украинского парламента.
Во время визита в Украину в рамках встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием патриарх Илия II отметил, что в Грузии верующие молятся "за мир и единство в братской Украине".
Напомним, белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление Томоса УПЦ и тоже намерена получить статус автокефалии.