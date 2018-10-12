Россия планирует устранить Вселенского патриарха - Грабовский

Вселенского патриарха могут ликвидировать / Вселенский патриарх Варфоломейфото: stopoikumena.ru

Российские спецслужбы могут организовать провокации в Украине и объявить охоту на Вселенского патриарха Варфоломея из-за обретения Украиной автокефалии.

"Я боюсь, что российские спецслужбы попытаются устранить Вселенского патриарха и его ближайшее окружение в Константинополе, то есть Стамбуле. Кроме этого, возможны покушения также на иерархов Украинской церкви Киевского патриархата и автокефальной православной церкви, чтобы остановить и сорвать эти процессы", - в блоге на OBOZREVATEL заявил украинский писатель, философ, политолог Сергей Грабовский

Он также напомнил, что Московский патриархат - "подразделение государства" и что Россия может попробовать силами своих агентов захватить Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, поэтому следует усилить их охрану.

"Может быть какая-то провокация в виде массовой антиправительственной манифестации всевозможных привезенных со всей Украины поклонниц русского Читайте такжеВ УПЦ КП опредилились с местом Всеукраинского объединительного собораправославия пожилого возраста, и в это будут вкраплены боевики в рясах русского православия. Это уже мы на крестном ходе наблюдали - как не только русские монахи, но и монахини маршируют рядами в ногу", - написал блогер.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета.