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РЛС за 10 млн взлетела на воздух: бойцы ГУР нанесли мощный удар по оккупантам

Алексей Тесля
28 апреля 2024, 18:42
Новейшую антидроновую РЛС оккупантов "Репейник" разведчики уничтожили беспилотником.
Репейник
Унистожен РЛС РФ "Репейник" / Коллаж: Главред, Фото: Wikimedia Commons, скриншот

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили новейшую антидроновую радиолокационную станцию оккупантов "Репейник".

"Новейшую антидроновую РЛС оккупантов "Репейник" разведчики уничтожили беспилотником. 26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "репейник", - говорится в сообщении ГУР.

Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины.

видео дня

"Переносную РЛС "Репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 млн рублей или $100 тыс.", - отмечается в сообщении.

Станция служила войскам РФ для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 км и на высоте до 5 км.

Смотрите видео - бойцы ГУР уничтожили антидроновую РЛС "Репейник":

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Спецоперации ГУР - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ГУР осуществило мощную кибератаку. В результате атаки ГУР на российскую компанию сервисы предприятия во многих регионах России перестали работать.

Напомним, ранее сообщалось о том. что ГУР спалило прямо в Москве вертолет Ка-32. ГУР Минобороны Украины уничтожило вертолет Ка-32, который россияне использовали для авиаподдержки своей армии.

Как сообщалось ранее, в России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР. В Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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