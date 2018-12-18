Суровые морозы и полуметровые сугробы: стала известна дата погодного апокалипсиса в Киеве

В Киеве прогнозируют морозы и метели / sai.gov.ua

По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни в Киеве ожидается серьезное ухудшение погодных условий: похолодание и обильные снегопады.

Как говорится в факсограмме за подписью заметистеля главы КГГА Петра Пантелеева в адрес глав районных администраций Киева, в ближайший четверг, 20 декабря, в Киеве прогнозируется от 110 до 130% месячной нормы осадков.

Кроме того, в столице ожидается сильный снегопад, метель, усиление ветра до 25-27 м/с, местами порывы 30-33 м/с.

"Снежные сугробы достигнут 30-40 см. Температура ночью от -11 до -20 градусов, днем -14 градусов мороза", - сказано в документе, которое публикует агентство Украинские новости.

При этом во вторник, 18 декабря, по прогнозу синоптиков, ожидается небольшой снег, прирост снегового покрова до 14-18 см, усиление скорости ветра до 15-17 м/с, температура воздуха ночью -13-10 градусов мороза, днем – 8 градусов мороза.

/ ukranews.com

Согласно факсограмме, 19 декабря ожидается небольшой снег, прирост снегового покрова до 20-25 см, усиление скорости ветра до 19-22 м/с, температура воздуха ночью -14 градусов, днем -12 градусов мороза.

21 декабря – небольшой снег, скорость ветра 5-7 м/с, температура ночью -16 -14 градусов мороза, днем -12 градусов.

Читайте такжеВ Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 18 декабря в большинстве областей Украины синоптики прогнозируют без существенных осадков, и только в западных по-прежнему будет выпадать снег, но уже небольшой. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Температура в западных и южных областях не изменится; на остальной территории понижение температуры ночью до 10-15° , температура днем не выше 5-10° мороза.

В Киеве 18 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° , днем 7-9° мороза.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине ожидаются новые снегопады.