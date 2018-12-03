Мороз до -30 и сильные снегопады: синоптик рассказал о пике морозов в Украине

3 декабря 2018, 23:03

По прогнозам специалистов, настоящую зиму следует ожидать во второй половине января.

Декабрь и январь порадуют теплой зимой, а потом нагрянут морозы / Фото: УНИАН

Декабрь в 2018 году не принесет сильных морозов, но уже с января украинцев ожидают суровые испытания зимой.

Как сообщил в комментарии Сегодня народный синоптик Леонид Горбань, температура интенсивно начнет понижаться после старого Нового года, и морозы не утихнут до конца марта.

По словам эксперта, декабрь начнется небольшим похолоданием, на смену которому придет зимнее тепло. Перед Новым годом синоптик прогнозирует неделю пасмурной, но теплой погоды с дождями и мокрым снегом. Однако в новогоднюю ночь температура на улице порадует небольшим морозом и сухим воздухом.

Завотделом синоптической метеорологии УкргидрометеоНИИ Вера Балабух подтверждает, что декабрь будет теплее и суше обычного: температура выше на 1—2 градуса, осадков на 15—30% ниже нормы, которые выпадут преимущественно в виде дождя.

"Гололед, налипание мокрого снега, отсутствие устойчивого снежного покрова и не только на юге Украины, но и в центральных и северных областях", — уточнила метеоролог.

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Народный синоптик Горбань, в свою очередь, заверяет, что нынешняя зима будет состоять из трех фаз, когда оттепель будет сменяться морозами.

"В этом году зима нестандартная, много дней будет держаться плюсовая температура, причем в декабре ожидается четыре короткие оттепели и четыре таких же коротких морозных периода, — анализирует народный синоптик. — И только в конце месяца начнется постепенное снижение температуры. 28—29 декабря начнет холодать и пойдет хороший снег, которого в среднем по Украине выпадет за два дня около 10 сантиметров".

По расчетам Горбаня, накануне новогодне-рождественских праздников снова ожидаются своеобразные погодные качели, однако после окончания застолий украинцев ждет зима с настоящими трескучими морозами и интенсивными снегопадами. Синоптик прогнозирует, что снег с перерывами будет идти до 10—12 февраля, выпадет в среднем более 50 см снега.

Ожидается, что крепчать мороз начнет накануне Крещения, а до -30 столбик термометра подберется 7—10 февраля, после чего наступит потепление. В феврале еще может выпасть до 30 см снега и даже небольшое количество к 8 Марта. А вот полностью закончится зима уже ближе к апрелю.

Прогнозируется, что нынешняя зима будет на 1—2 градуса теплее, чем в прошлом году. До февраля морозы Украину будут обходить стороной, а температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег.

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