Метель и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Украинцам обещают снегопады / sai.gov.ua

Украину ждут новые снегопады, при этом обильные осадки ожидаются в Ровенской области.

Из-за ухудшения погодных условий на дорогах будет ограниченная видимость. В связи с предстоящей метелью спасатели просят водителей избегать дальних поездок.

Как отмечает ТСН, в Одесской области снежило еще с ночи. Чтобы автомобили не застряли, трассу Одесса-Киев расчищали каждый час.

Во второй половине дня в Одессе пошел дождь и в пятницу городе ожидают гололед.

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Кроме того, в Днепроперовской области гололед стал причиной нескольких ДТП. В Каменском на мосту во время движения занесло сразу четыре авто – два из них раскрутило на 360 градусов. На скорости они врезались в ограждение моста, чудом обошлось без пострадавших.

А во Львовской области из-за обледенения трассы военный грузовик столкнулся с микроавтобусом – травмированы пассажир и несколько пассажиров, трое из них – дети.

Напомним, 13 декабря в шести областях нашей страны из-за ухудшения погода: снега и порывов ветра без электричества остались 170 населенных пунктов.