"Старый циклон": синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на пятницу

В Киеве в пятницу погоду будет определять старенький циклон, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в пятницу, 14 декабря, погоду еще будет определять циклон, хотя уже и старенький.

В столице в пятницу ожидается снег и мокрый снег, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По ее данным, в субботу, 15 декабря, в Украине похолодает до небольших морозов, осадки постепенно прекратятся.

"Температура воздуха (в Киеве — Ред.) ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, завтра днем в столице около нуля", — отметила Диденко. Ранее Наталья Диденко сообщила, что 11-12 декабря в Украину с юго-запада ворвется активный циклон, в большинстве областей страны усложнится погода.

Позже стало известно, что 13 декабря в шести областях нашей страны из-за усложнения погоды (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) без электричества остались 170 населенных пунктов.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.