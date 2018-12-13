В Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов

В Украине электричество пропало в 170 населенных пунктах / gde-fon.com

В четверг, 13 декабря, в шести областях Украины из-за усложнения погоды (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) без электричества остались 170 населенных пунктов.

У некоторых абонентов нет электричества вследствие непогоды и срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Черниговской области обесточены 85 населенных пунктов, в Киевской — 40, Сумской — 30, Херсонской — 9, Кировоградской — 4 и в Николаевской — 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря в захваченном Российской Федерацией Крыму из-за непогоды (порывистый ветер до 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в мокрый снег, обледенение) без электроснабжения в 138 населенных пунктах остались более 94 тысяч человек.