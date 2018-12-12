В Крыму без электричества остались десятки тысяч человек

В Крыму без электричества остались более 90 тысяч человек / dnpr.com.ua

В ночь на среду, 12 декабря, в захваченном Российской Федерацией Крыму из-за непогоды (порывистый ветер до 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в мокрый снег, обледенение) без электроснабжения в 138 населенных пунктах остались более 94 тысяч человек.

На полуострове были повреждены линии электропередачи, больше всего повреждены электрические сети Джанкойского, Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Раздольненского и Симферопольского районов, говорится на сайте подконтрольного оккупантам Крымэнерго.

По его данным, чаще всего линии электропередачи были повреждены в результате падения опор, из-за обрывов проводов, их шлейфов и вязок в связи с налипанием мокрого снега, обледенения и порывов ветра, падения деревьев и их веток.

Читайте такжеЭкс-советник Путина: Крымский мост — ФСБшная "керченская удавка""От непогоды пострадали 138 населенных пунктов, из них 54 — частично. Суммарно без электроснабжения оставались более 94 тысяч человек", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Крыму на территории Симферополя на водопроводе произошла авария, 200 тысяч жителей города остались без воды. При устранении аварии погиб мастер.