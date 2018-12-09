В Симферополе авария на водопроводе привела к жертвам и отключению воды

Из-за аварии многие дома в Симферополе остались без воды / Фото: Объектив

В столице аннексированного Россией Крыма Симферополе 200 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе.

Как сообщает местное издание Объектив, чрезвычайное происшествие произошло на пересечении улиц Севастопольская и Чехова.

"При устранении аварии погиб наш мастер. Это произошло ночью. На месте работают следователи", - сказано в сообщении предприятия "Вода Крыма".

Симферопольские СМИ составили список улиц, которые вследствие аварии остались без воды: "Старый город", улица Севастопольская от пер. Гренажного до ЦУМа, улица Тарабукина, улица Кр. Партизан, улица Батурина, улица Субхи, пер. Днепропетровский, улица Ефремова, улица Красноармейская, улица Нестерова, пр. Кирова от центрального рынка до пл. Советской, улица Киевская (от гостиницы Москва до площади Куйбышева) улица Полигонная, улица Неапольская, улица Братская, пр.Победы, Лермонтова, Тургенева, Фурманова, 51-й Армии и прилегающие улицы.

Ремонтники обещают закончить работы в течение суток. На месте гибели сотрудника коммунального предприятия работают следователи.

Напомним, самая больная река аннексированного Крыма Салгир находится в плачевном состоянии, некогда крупная водная артерия сейчас превратилась в жалкий пересохший ручей.