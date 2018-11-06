В Крыму пророссийские власти высушили крупнейшую реку на полуострове

Местные жители с ностальгией смотрят на архивные фото.
Самая больная река аннексированного Крыма Салгир находится в плачевном состоянии, некогда крупная водная артерия сейчас превратилась в жалкий пересохший ручей.
"Симферополь. Опять посмотрите, как Салгир "расцвел" в родной гавани!" – с иронией пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.
Автор показывает архивный снимок, где крупнейшая река Крыма запечатлена красивой, величественной и полноводной. Пользователь уверяет, что снимок был сделан, когда аннексированный Россией полуостров был частью Украины.
На второй иллюстрации автор демонстрирует явно худшее состояние Солгира, где мы видим не реку, а пересохшее болото.
"Два разных мира", - прокомментировала пользователь Евгения пост о гибели Солгира.
Как ранее сообщалось, туристы из России жалуются на плохой сервис и высокие цены на отдых в аннексированном Крыму. Они отмечают, что выгоднее провести отпуск заграницей.