В Крыму пророссийские власти высушили крупнейшую реку на полуострове

Салгир раньше была полноводной рекой / crimea.vgorode.ua

Самая больная река аннексированного Крыма Салгир находится в плачевном состоянии, некогда крупная водная артерия сейчас превратилась в жалкий пересохший ручей.

"Симферополь. Опять посмотрите, как Салгир "расцвел" в родной гавани!" – с иронией пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

Автор показывает архивный снимок, где крупнейшая река Крыма запечатлена красивой, величественной и полноводной. Пользователь уверяет, что снимок был сделан, когда аннексированный Россией полуостров был частью Украины.

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

На второй иллюстрации автор демонстрирует явно худшее состояние Солгира, где мы видим не реку, а пересохшее болото.

/ Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

"Два разных мира", - прокомментировала пользователь Евгения пост о гибели Солгира.

Как ранее сообщалось, туристы из России жалуются на плохой сервис и высокие цены на отдых в аннексированном Крыму. Они отмечают, что выгоднее провести отпуск заграницей.