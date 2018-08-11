«В Турции вылизывают, а здесь плюют». Россияне критикуют цены и сервис в Крыму

Российские туристы недовольны Крымом / Скриншот

Туристы из России жалуются на плохой сервис и высокие цены на отдых в аннексированном Крыму. Они отмечают, что выгоднее провести отпуск заграницей.

«Конечно, когда была здесь Украина, цены были подешевле, а сейчас цены дороже, чем в Москве… И сервис, конечно, хромает», - цитирует туриста из России «Радио Свобода».

Журналисты подсчитали, что стоимость отдыха в Ялте в стандартном отеле составляет 86 тыс. гривен за 12 суток. При этом похожий отель в Турции обойдется намного дешевле — 35 тыс. гривен. Отдыхающие на крымском побережье также отмечают, что заграницей отдыхать и дешевле, и комфортнее.

«За эти деньги в Турции и Египте мы бы шиковали. Там за эти деньги вылизывают. А здесь приезжаешь — тебе еще и плюют», — говорит туристка.

Журналисты подчеркивают, что, несмотря на новый Крымский мост между Россией и аннексированным полуостровом, туристов на пляжах сравнительно немного.

Напомним, директор знаменитых зоопарков «Тайган» и «Сказка» в Крыму Олег Зубков, который ранее яростно поддерживал присоединение полуострова к России, теперь заявляет, что крымчан «развели, как лохов».