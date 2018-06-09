В Крыму из-за масштабной засухи гибнет урожай: фоторепортаж

Посевы на полях населенного пункта Правда Первомайского района Крыма гибнут из-за небывалой засухи. В регионе отсутствует возможность полива после перекрытия Северо-Крымского канала в результате аннексии украинского полуострова Россией.

С 4 июня в Правде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая. Фоторепортаж опубликовал ресурс Крым.Реалии.

"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода", - рассказал главный агроном крымского кооператива "Правда" Павел Талалов.

По словам аграриев, хозяйство в нынешнем году уже потеряло 75% урожая, оценив ущерб в 10 миллионов рублей (более 4 миллионов гривен). Неутешительные прогнозы и на сбор озимого ячменя, который из-за отсутствия осадков и полива не сформировался должным образом, а уборка уже началась 5 июня.

Напомним, ранее пресс-служба так называемого "Министерство сельского хозяйства Крыма" прогнозировала гибель посевов яровых и озимых зерновых культур в связи с засухой, которая длится по полуострове продолжительный период времени.