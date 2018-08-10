«Нас развели, как лохов». Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России

Олег Зубков разочаровался в новой власти Крыма / Крым.Реалии

Директор знаменитых зоопарков «Тайган» и «Сказка» в Крыму Олег Зубков, который ранее яростно поддерживал присоединение полуострова к России, разочаровался в кремлевской экспансии.

«Большего расстройства, чем от разочарования переходом Крыма в состав России, я вряд ли уже переживу в своей жизни. А все остальное – уже следствие этого и проявление общероссийского маразма. Тяжело было осознавать все только в 2014-2018 годах – что нас обманули, что развели, как лохов на базаре», — заявил он в интервью Крым.Реалии.

При этом бизнесмен акцентировал, что создавал парки «при Украине» и до аннексии они были успешны.

«Для моих парков раз нет развития – то будет деградация, и эта деградация уже идет… Пока мои парки работают, россияне радуются, как дети сегодня тому, что я создал при Украине. Но я-то знаю, что это все уже вчерашний день», — жалуется Зубков.

По его словам, россияне еще долго не будут счастливо жить, поскольку их страна больна.

«Снос рекламных бордов, снос указателей на парк львов «Тайган», кража тигренка Алтая, отобранный «гоблинами» генератор у «Тайгана» – все это и многое другое позволяет мне с уверенностью утверждать, что эта страна безнадежно больна, ее жители еще очень долго не будут жить счастливо, в доброте и в справедливости», — считает Олег Зубков.

Ранее Зубков заявлял, что как представитель туристической сферы бизнеса, он убежден в незначительном количестве туристов в Крыму. Бизнесмен добавил, что преимущественное большинство из них – это сотрудники бюджетной сферы с маленькими зарплатами.