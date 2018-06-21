Глава ялтинского зоопарка "Сказка" Зубков рассказал о бедных туристах в Крыму

Известный в прошлом симпатик президента России Владимира Путина, собственник ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что как представитель туристической сферы бизнеса, он убежден в незначительном количестве туристов в Крыму. Бизнесмен добавил, что преимущественное большинство из них – это сотрудники бюджетной сферы с маленькими зарплатами.

"Основной контингент туристов, которые приезжают сегодня в Крым – это работники бюджетной сферы, люди с очень небольшим заработком. Удивительно, но часто стал замечать, что туристы торгуются при покупке магнита за 10-15 рублей (4-6 гривен)", - отметил он в интервью "Крым.Реалии".

Мужчина также отметил, что российское население продолжает беднеть и у россиян фактически не остается средств на нормальный отдых.

"Повышение цен на бензин снова запустит цепную реакцию тотального повышения цен на все услуги и товары. Поэтому платежеспособного туриста в России становится все меньше и меньше", – добавил Зубков.

Напомним, генеральный директор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов заявил, что полное отсутствие осадков в Крыму может стать причиной подачи воды по часам во всех регионах аннексированного Россией полуострова.