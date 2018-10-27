"Путин, спаси Ялту": в Крыму на митинге раскритиковали местную власть

В Ялте 26 октября прошел митинг против государственной политики действующего главы подконтрольной Кремлю администрации города Алексея Челпанова.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, организовал протест местный активист и журналист Сергей Сардыко.

Отмечается, что законов РФ протестующие не нарушали и согласовали протест с администрацией города. Им разрешили занять площадку возле театрально-контрольного комплекса "Юбилейный".

"Путин, спаси Ялту", "Генплан - дерибан", "Ялта не доверяет Челпанову" – с такими лозунгами участники акции вышли на улицу.

Очевидцы уверяют, что собралось выразить протест около 25 ялтинцев. Участники выразили "недоверие главе администрации Ялты Алексею Челпанову", о чем указали в принятой резолюции. Активисты приняли решение отправить обращение к пророссийскому главе республики Сергею Аксенову и президенту России Владимиру Путину в связи с незаконной постройкой на Приморском пляже Ялты.

"Мнение участников мероприятия было единодушным: Челпанова - в отставку!" – написал Сардыко в Facebook.

Как ранее сообщалось, туристы из России жалуются на плохой сервис и высокие цены на отдых в аннексированном Крыму. Они отмечают, что выгоднее провести отпуск заграницей.