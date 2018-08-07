В Ялте возмущены праздничным логотипом города «не в тех цветах»

В логотипе местные активисты увидели украинский подтекст

В Ялте по распоряжению пророссийской власти к 180-летию города изготовили небольшой постамент с надписью: «Я люблю Ялту». Дизайн, выполненный в бело-желто-фиолетовых тонах в результате конкурса утвердили городские чиновники. Некоторые из местных жителей возмутились, что праздничный логотип оказался недостаточно патриотичным, поскольку художник не использовал цвета российского флага.

«Накануне приезда Путина в Крым ялтинские власти проявили политический дальтонизм, открыв на набережной стелу «Я люблю Ялту». Вместо цветов российского триколора почему-то был утвержден вариант с «жовто-блакитными» ленточками! Странно, неужели в окружении Челпанова (главы подконтрольной России администрации Ялты – ред.) нет патриотов России?» - написал в Facebook ялтинский активист, главред газеты «Ялта» Сергей Сардыко.

Активист обвиняет в этом «вчерашних украинских чиновников», которые остались у власти в Ялте после 2014 года. Комментаторы под постом тоже вспоминают «украинское прошлое» ялтинских чиновников, называя их «перевертышами» и «вчерашними украинскими».

Примечателен тот факт, что местные власти утвердили данный логотип не только для постамента. Он также активно задействован в мероприятиях ко Дню города. Баннер с праздничным логотипом также разместили на здании автовокзала Ялты. Кроме того, по заказу администрации города, к 180-летию города изготовлены 100 сувенирных ручек, брендированных праздничным логотипом.

Напомним, в самый разгар лета города оккупированного Россией Крыма продолжают пустовать, хотя до оккупации они были заполнены отдыхающими. В Сети появились фото пустого вокзала Ялты.