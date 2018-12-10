Снежный шторм и прочие "дули" от погоды: украинцам пообещали снегопады и гололед

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине начнется резко ухудшаться уже с 11 декабря.

Украинцев ждут снежные бури, штормовые ветра (до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с) и гололед, предупредили в Госслужбе по ЧС.

Об осложнении погодной ситуации пишет и синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине: где выпадет снег

Первыми приход непогоды ощутят на себе юг и юго-восток Украины (особенно Приазовье). До конца суток синоптическая ситуация распространится на территорию востока и большинство центральных областей (кроме Винницкой области).

Читайте также"Циклон несет осложнения": синоптики призвали украинцев быть осторожнее из-за погодыЗдесь ожидаются осадки: возможен сильный дождь, местами с мокрым снегом. Северо-западный ветер усилится до штормового, будет штормить и на море. На дорогах стоит опасаться гололедицы.

На остальной территории страны – влажный туманный воздух без существенных осадков.

Столбики термометров покажут от нуля на юге до +2-5 градусов, в Крыму до +7 градусов.

Погода в Украине 12 декабря будет формироваться циклоном, который охватит уже практически всю Украину, кроме западных регионов – так что ухудшение метеорологических условий будет наблюдаться практически повсеместно.

Немного подсушит дороги и воздух разве что похолодание, которое ориентировочно придет в Украину 15 декабря, в субботу.

"Погода недели будет крайне нестабильной, поэтому не пугайтесь возможных мигреней, прыжков артериального давления и другого физического дискомфорта: осень не хочет отступать, зима хочет уже на трон. Пока они будут тыкать таким образом друг другу дули, самое время заняться профилактикой своего здоровья", – посоветовала Диденко.

Погода в Киеве

Погода в Киеве на этой неделе также будет крайне неблагоприятной. Хотя погода в Киеве 11 декабря не обещает существенных осадков, но ситуация постепенно усложняется.

Во вторник и среду прогнозируются мокрый снег, порывистый ветер и гололед. Температура воздуха будет колебаться от до -1 градуса ночью до 0…+1 градус днем.

При этом в Госслужбе по ЧС сообщили, что уже завтра в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах гололед.

Коммунальные службы Киева и Львова вывели на улицы городов спецтехнику.

"Сейчас к работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий Киевавтодор, в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и т.д.", – заверили в КГГА.

Ранее синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

Также синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.