Спасатели предупредили украинцев о метелях со снегопадами: опубликована погодная карта

Метель и снегопад / УНИАН

В среду и четверг, 26-27 декабря, по всей Украине ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Соответствующую информацию опубликовали представители пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации чиновников, по всей стране ожидается снег, местами - ветер с порывами 15-20 метров в секунду, температура в среду ночью -4... -10 градусов по шкале Цельсия, ночью 0 ... -6 градусов, днем на Юге и Западе: –3 ... +3 градуса.

"Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также осложнять работу органов коммунального хозяйства", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Погодная карта / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на новогодние праздники-2019.