На Украину "сядет" атмосферный фронт — синоптик

В среду на Украину "сядет" атмосферный фронт, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 26 декабря, на Украину "сядет" очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

Накрывший украинское государство циклон начнет постепенно смещаться на северо-восток, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 26 декабря в западных, северных областях, а до конца суток — и в большинстве областей нашей страны, снова пойдет снег, усилится ветер, будут метели.

"На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами с дождем... Температура воздуха... Ближайшей ночью ожидается -2…-9 градусов. Завтра днем на Левобережье — -1…-6 градусов, на Правобережье — 0…+ 3 градуса", — отметила Диденко.

В Киеве в среду прогнозируется снег, возможны метели. "Ветер с сильными порывами. Ближайшей ночью в столице подмерзнет до -5…-7 градусов, а уже завтра днем потеплеет до оттепели", — добавила синоптик.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 26 декабря в столице дневная температура составит -1…+1, а ночная — -6…-8 градусов. Днем ожидается мокрый снег.

В среду на Украину "сядет" атмосферный фронт, спрогнозировала синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Украину пришли сильный снег и метели, погоду на территории страны 24 декабря и 25 числа формировал новый циклон. В ночь на 25 декабря из-за усложнения погоды (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в восьми областях были обесточены 128 населенных пунктов.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.