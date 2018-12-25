В Украине бушевала непогода: почти 130 населенных пунктов остались без электричества

В Украине из-за непогоды почти 130 населенных пунктов остались без электричества

В ночь на вторник, 25 декабря, из-за усложнения погоды (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в восьми областях были обесточены 128 населенных пунктов.

Люди остались без электричества вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в Днепропетровской области обесточены 46 населенных пунктов, в Кировоградской — 43, Николаевской — 16, Черновицкой — 8, Киевской — 6, Черкасской — 5, а в Запорожской и Черниговской — по 2 населенных пункта. Бригады облэнерго занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что в Украину пришли сильный снег и метели, погоду на территории страны 24 декабря и 25 числа формирует новый циклон.

Напомним, в ночь на 12 декабря в захваченном РФ Крыму из-за непогоды (порывистый ветер до 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в мокрый снег, обледенение) без электроснабжения в 138 населенных пунктах остались более 94 тысяч человек.