Украинцев предупредили об опасностях циклона: когда непогода накроет всю Украину

Какой будет погода в Украине / Reuters

Как и обещали синоптики, в Украину пришли сильный снег и метели. Погоду в Украине 24 декабря и 25 декабря формирует новый циклон.

Из-за него Одесскую область уже заливает дождями, а запад и север страны ожидают снег, мокрый снег и сильный ветер.

Уже вечером ухудшение погодных условий ожидается в центральных областях, а со вторника арктический нрав циклона ощутят на себе жители Полтавской, Сумской и восточных областей Украины. В Приазовье прогнозируется штормовой ветер.

Водителям посоветовали внимательнее следить за прогнозами погоды, так как на дорогах вероятен гололед.

Ранее синоптики рассказали о погоде на католическое Рождество. 24-25 декабря в Украине будет облачно, небольшой снег, на западе и юге страны с дождем.

А народный синоптик рассказал о погоде в Украине в первые дни 2019-го и на Рождество. В нашей стране настоящая зима начнется только в середине января, сообщил эксперт.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.