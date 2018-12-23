Морозы, метели и сильный ветер: синоптики предупредили о надвигающемся циклоне

Украинцев предупредили о циклоне / sai.gov.ua

В северных, восточных и южных областях Украины 25 декабря ожидается снижение температуры, а также снегопады.

Как сообщили в Укргидрометцентре, сложные погодные условия прогнозируются в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Там синоптики обещают сильный снег и метели.

Кроме того, в восточных регионах страны и на Приазовье прогнозируется мокрый снег и дождь, при этом порывы ветра будут достигать 15-25 м/сек.

В то же время температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Приазовье и восточных областях на протяжении суток около 0°. Водителей просят быть осторожными, ведь налипание мокрого снега и гололед существенно осложнят ситуацию на автодорогах.

По данным синоптиков, метели и снегопады, которые ожидаются 23-24 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, могут послужить причиной лавинной опасности.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.