Морозы и слякоть: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники 2019 в Украине

19 декабря 2018, 19:05

Холода задержатся в Украине до начала марта.

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Какой будет погода на Новый год в Украине / 1zoom.ru

Погода на Новый год в Украине в 2019 году будет снежной и морозной. Однако накануне и после Нового года 2019 в Украине ожидается оттепель.

"В ближайшие дни в Украине прогнозируются небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега, а на юге — преимущественно с дождем. На большей части страны будет не слишком холодно. Температура воздуха может колебаться от небольшого плюса до минуса:

  • ночью от +2 градусов до -4, местами — до -6 градусов,
  • на севере Левобережья — до -9 градусов.

Днем температура воздуха ожидается пределах от -3 градусов до +3 градусов, на юге — немного теплее", – цитируют Факты замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко.

По его данным, незначительного похолодания украинцам стоит ждать после 26 декабря.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует похолодание и снег уже на следующей неделе, то есть за несколько дней до Нового года. И продержится такая погода, по его словам, до Рождества 2019 в Украине.

Читайте такжеКакой погоды ждать до конца недели"За три дня до Нового года оттепель, которая придет 24 декабря, сменится морозами до -3-7 градусов, выпадет снег. Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть", – рассказал Горбань.

Более существенное похолодание в Украине ожидается после 15 января: столбики термометров опустятся до -15-25 градусов.

В феврале ожидаются морозы до -30 градусов.

При этом на большей части страны мороз будет сопровождаться сильными снегопадами. Холода задержатся в Украине до начала марта.

Ранее синоптики уже дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Также синоптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Напомним, Горбань спрогнозировал, что в Украине зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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