Кому достался снег на Новый год: синоптики уточнили прогноз для украинцев

31 декабря 2018, 13:02

Осадки ожидаются далеко не везде.

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Какой будет погода на Новый год в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 31 декабря, аккурат на Новый год 2019, будет морозной. Однако осадки ожидаются не везде.

Плюсовая температура прогнозируется на западе Украины: от -1 градуса, до +3 градусов.

В центре обещают от -4 градусов до 0 градусов, а на севере – от -7 градусов и тоже до 0 градусов.

Холоднее всего будет на востоке: здесь столбики термометров опустятся до -9 градусов.

На юге синоптики прогнозируют от -3 градусов до 0 градусов.

При этом осадки ожидаются лишь на востоке и западе. Причем в восточном регионе пойдет полноценный снег и будет весьма морозно.

Уже со 2 января осадки усилятся, а с 3 января обещают похолодание.

В то же время синоптик Наталья Диденко ранее пообещала, что, несмотря на увеличение количества осадков и усиление ветра, 2 января ожидается потепление.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последний день 2018 года — в понедельник, 31 декабря, днем будет снег. В столице дневная температура прогнозируется -1…+1 градус.

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