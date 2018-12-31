От наряда и бомбезных салатов до гороскопа: как встретить Новый год 2019 правильно

31 декабря 2018, 06:52

Главред решил напомнить своим читателям о самом важном, что может пригодиться для празднования главного торжества года.

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Как правильно встретить Новый год 2019 / 1zoom.ru

Уже сегодня вечером украинцы отмечают наступление года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Главред решил напомнить своим читателям, что им стоит надеть, что подать на новогодний стол, как правильно загадывать желание – в общем, что может пригодиться для празднования главного торжества года.

2019 – Год Свиньи: в чем встречать

Ранее Главред писал о том, что одеть на Новый год, маникюре, макияже и прочих женских секретах. Хозяйка года любит наряды яркие и эксцентричные.

Выбирая платье на Новый 2019 год, отдавайте предпочтение нарядам желтого, золотого, терракотового, коричневого, шоколадного и апельсинового цветов.

Подойдет и черный цвет – земляной. Так что всегда будет актуальными маленькое черное платье с красивой золотой брошкой, рассказала дизайнер Анастасия Декомба. Подробнее читайте в материале Дизайнер посоветовала, в чем встречать год Свиньи.

  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru
  • Что одеть на Новый год 2019 по знакам Зодиака - фото kleo.ru

Что готовить на Новый 2019 год

Главред уже разобрался, что должно быть на новогоднем столе в Год Свиньи. Мы выяснили, что можно готовить на Новый год-2019: блюда, цены и советы экспертов.

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И раз уж мы затронули тему новогоднего стола, то сразу напомним, как правильно пить на Новый год, чтобы не было плохо.

Читайте также"Можно напиваться и нажираться": астролог о том, как встречать год СвиньиТерапевт Юлия Кузнецова-Арабули, в частности, отметила, что не стоит употреблять лекарственные препараты, содержащие аспирин. "Не всегда можно, особенно пациентам с заболеваниями, допустим, желудочно-кишечного тракта или заболеваниями сердца и сосудов употреблять такие препараты без согласования с врачом", – подчеркнула она.

Также диетолог объяснила, как не переесть на Новый год. По подсчетам, средний украинец в новогоднюю ночь употребляет около 3000-3500 калорий.

Как украсить дом на Новый год 2019

Мы уже писали, как подготовиться к Новому году 2019. В частности, если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

А о том, как оформить дом для новогодних праздников супербыстро – смотрите в сюжете:

Новогодний декор – это не только елка, напоминают дизайнеры. Не стоит забывать об украшении мебели, окон и пр.

"Главный принцип быстрого декора прост – использовать те предметы, которые уже есть у нас в квартире", – подчеркнула эксперт Ольга Пахар, рассказывая о новогодний декор в рустикальном стиле.

К примеру, очень простой, но в то же время простой способ – украсить дом елочными шарами, развесив их по карнизам и в дверных проемах.

Подарки на Новый год

О том, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019, уже рассказала консультант по этикету Юлия Юдина. Также читайте наши материалы Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней.

И, конечно же, не забудьте узнать, как упаковать новогодний подарок своими руками: мастер-класс от профессионального декоратора.

Как правильно загадать желание на Новый год 2019

Главред уже писал о том, как как загадать желание на Новый год на парня – читайте об этом в нашем материале В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги

Мы также узнали, как правильно загадать желание на Новый год 2019. Желания в новогоднюю ночь принято загадывать ровно в полночь – пока часы 12 бьют.

Поздравления с Новым годом 2019 – Годом Свиньи

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Новым годом 2019 в прозе и не только в нашем материале Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи.

Также Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.

Гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака

Известный астролог Павел Глоба составил новый гороскоп, в котором спрогнозировал ряду знаков Зодиака в наступающем 2019 году успех и удачу в большинстве начинаний.

А астролог Влад Росс рассказалГлавреду, что волна финансового кризиса в конце 2019 года практически неотвратима. 

По словам астролога, безусловными счастливчиками 2019 года станут Стрельцы, Львы и Овны. Перед ними откроются действительно большие возможности, особенно у Стрельцов. Львы будут просто везунчиками, а у Овнов весь год будет сохраняться довольно благоприятная ситуация.

Аутсайдерам года также следует быть готовыми к грядущим испытаниям. Так, много придется понервничать в 2019 году Девам и Рыбам. Козерогов и Раков тоже ждет не самая сладкая жизнь. Плюс Близнецы – они тоже будут не в фаворе.

Также астрологи рассказали, когда Украину ждет "фантастический расцвет". Эксперты вычислили самые сильные года для нашей страны.

Ранее астролог рассказала, что ждет Крым. Полуостров не станет украинским, полагает эксперт.

Также астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Кроме того, известная ясновидящая сказала, в каком году Украина должна расцветать. По словам собеседницы, проблемы в украинском государстве должны продолжаться на протяжении семи лет.

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