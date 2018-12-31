Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи

31 декабря Украина и сотни других стран отмечают наступление Нового года 2019. Это будет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.

Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.

Сегодня мы публикуем новогодние поздравления смешные.

Поздравления с Новым годом в прозе

Пусть в новом году все бутылки будут бесконечными, а стаканы бездонными, все мужчины бесконечно щедрыми, а все женщины симпатичными и сговорчивыми, все начальники безотказными, а подчиненные искренними, все желания и мечты сбывающимися, а сбывшиеся — вновь желанными. В общем, с Новым годом вас, в котором не будет ничего невозможного!

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Новый год стучится в двери, а это значит, что пора пинком под зад отправить все проблемы, запастись охапками продуктов и с широкою, довольною улыбкой набираться позитива. Улыбайтесь же и веселитесь, гоните в шею все дурные мысли! Как шампанское, бурлите от радости и мечтайте о великих перспективах!

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На пороге Новый Год! Скорей впустите этот бесшабашный праздник в свой дом и наслаждайтесь блаженным бездельем всю ночь! Желаем вам настырности в бездонных и самых укромных желаниях! Пусть Дед Мороз упорно исполняет каждое из них, не давая отдыха от веселого гулянья и восхитительных удовольствий!

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4 смс - 211 символов:

С Новым годом. Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь.

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4 смс - 216 символов:

С Новым годом. Желаю не упасть в оливье лицом, желаю не наклюкаться шампанским, желаю круто встретить Новый год, чтобы и вся последующая жизнь была крутой. Не жди чудес, чуди самостоятельно и будь еще тем подарочком!

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3 смс - 139 символов:

С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

С Новым годом: стихи

Лишь только часики пробьют,

Разлей шампанское, и тут

Не тормози и не зевай —

Желаний сотню загадай!

Пусть будет все и так и сяк,

Твои мечтанья не пустяк.

Тебе желаю одного —

Побольше денег для всего:

Желаю радостей, веселья,

Отметить праздник лучше всех,

Но без проблем и без похмелья,

Без шума, пыли, без помех!

***

Пусть Вам не только в Новый год

Счастливой мастью карта ляжет

И пусть веселый звездочет

Вам жизнь счастливую предскажет.

Чтобы накрыт был стол икрой,

И чтоб ума была палата

И чтобы снежною горой

Всегда росла у Вас зарплата!

***

Холодец и оливье,

Маникюр и ателье,

Ох, и задал Дед Мороз

Нам забот на целый воз!

Но под праздник Новый год

Не боимся мы хлопот.

Посохом, Мороз, ударь,

Нас подарками затарь!

***

3 смс - 178 символов:

Чтобы год Свиньи принес

Вам здоровья целый воз,

Мы желаем вам успеха,

Чтоб вы хрюкали от смеха,

Чтоб лежали на столе

Апельсины в кожуре,

И чтоб красная икра

По утрам всегда была!

***

2 смс - 92 символа:

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья

Исполняются всегда!

***

3 смс - 148 символов:

Вам желаю в Новый год

Миллион на личный счет,

Яхту, дачу на Мальдивах,

Жить богато и красиво.

Шубы — женам, джип — мужьям...

И большого счастья вам!

Привітання з Новим роком 2019: проза

Хочу побажати у Діда Мороза у Новому році здоров'я для тих, кого я люблю. А багатства – для тих, хто любить мене!

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Нехай чарівниця Зима зітає для тебе гладку білосніжну дорогу в 2019-й, а символ Нового року – Земляна Свинка – розфарбує його різнокольоровими подіями, яскравими зустрічами, блискучими досягненнями, дзвінкою радістю, шаленими веселощами і фантастичним багатством. Веселих свят!

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Бажаю в Новому році Свині намокнути під доларовим дощем. І нехай листопад удач падає в Ваші руки весь наступний рік. Нехай же у будь-який сезон року, як ніби новорічний снігопад, буде сипатися на ваш будинок щастя. Бажаю отримати насолоду від кожної хвилини наступаючого року.

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Наш святковий новорічний стіл ломиться від усіляких страв. Я хочу, щоб у всіх гостей за таким столом в Новому році не було жодного приводу для кислих усмішок і гіркого розчарування. А солодких моментів і гострих відчуттів була тьма! Живіть зі смаком в Новому році і кожний наступний день!

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Проводжаючи рік Собаки, давайте скажемо йому спасибі за вірність і дружбу, за ласку і службу. На зміну їй приходить Свинка, якій теж не чужі ці позитивні якості. Так нехай же новий символ року 2019 допоможе нам розкопати, як "трюфелі", наші приховані таланти, наповнить гаманці дзвінкими монетами, а душу – яскравими емоціями!

Привітання з Новим роком 2019: вірші

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя у сім’ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороной обходить лихо.

І завжди здійсняється

Все, що забажається!

***

З Новим роком вас вітаю

І бажаю світлих чар.

Під ялинкою знайдеться

Хай для вас бажаний дар.

Принесе цей рік вам вдачу,

Гроші, славу і любов,

Щоб світилися від щастя

Ви постійно, знов і знов.

***

З Новим роком привітання

Надсилаю я свої!

Буде рік ваш цей багатим,

Наче їжа на столі!

Зичу вам щасливих митей,

Радісних та світлих днів,

Щоб завжди ваш Ангел з неба

Міцно вас за руку вів!

***

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!