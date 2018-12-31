Прикольные поздравления с Новым годом для взрослых и детей и открытки с Новым годом Свиньи

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с Новым годом 2019 в прозе и не только.
31 декабря Украина и сотни других стран отмечают наступление Нового года 2019. Это будет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.
Главред уже писал, как оригинально поздравить коллег с Новым годом на корпоративе и не только. А еще больше поздравлений с праздниками читайте в нашем материале Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках.
Также мы публиковали поздравления с Новым годом на украинском языке 2019 – подробнее читайте в материале Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком.
Сегодня мы публикуем новогодние поздравления смешные.
Поздравления с Новым годом в прозе
Пусть в новом году все бутылки будут бесконечными, а стаканы бездонными, все мужчины бесконечно щедрыми, а все женщины симпатичными и сговорчивыми, все начальники безотказными, а подчиненные искренними, все желания и мечты сбывающимися, а сбывшиеся — вновь желанными. В общем, с Новым годом вас, в котором не будет ничего невозможного!
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Новый год стучится в двери, а это значит, что пора пинком под зад отправить все проблемы, запастись охапками продуктов и с широкою, довольною улыбкой набираться позитива. Улыбайтесь же и веселитесь, гоните в шею все дурные мысли! Как шампанское, бурлите от радости и мечтайте о великих перспективах!
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На пороге Новый Год! Скорей впустите этот бесшабашный праздник в свой дом и наслаждайтесь блаженным бездельем всю ночь! Желаем вам настырности в бездонных и самых укромных желаниях! Пусть Дед Мороз упорно исполняет каждое из них, не давая отдыха от веселого гулянья и восхитительных удовольствий!
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4 смс - 211 символов:
С Новым годом. Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нем пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь.
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4 смс - 216 символов:
С Новым годом. Желаю не упасть в оливье лицом, желаю не наклюкаться шампанским, желаю круто встретить Новый год, чтобы и вся последующая жизнь была крутой. Не жди чудес, чуди самостоятельно и будь еще тем подарочком!
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3 смс - 139 символов:
С Новым годом! Желаю целый год находиться в круговороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!
С Новым годом: стихи
Лишь только часики пробьют,
Разлей шампанское, и тут
Не тормози и не зевай —
Желаний сотню загадай!
Пусть будет все и так и сяк,
Твои мечтанья не пустяк.
Тебе желаю одного —
Побольше денег для всего:
Желаю радостей, веселья,
Отметить праздник лучше всех,
Но без проблем и без похмелья,
Без шума, пыли, без помех!
***
Пусть Вам не только в Новый год
Счастливой мастью карта ляжет
И пусть веселый звездочет
Вам жизнь счастливую предскажет.
Чтобы накрыт был стол икрой,
И чтоб ума была палата
И чтобы снежною горой
Всегда росла у Вас зарплата!
***
Холодец и оливье,
Маникюр и ателье,
Ох, и задал Дед Мороз
Нам забот на целый воз!
Но под праздник Новый год
Не боимся мы хлопот.
Посохом, Мороз, ударь,
Нас подарками затарь!
***
3 смс - 178 символов:
Чтобы год Свиньи принес
Вам здоровья целый воз,
Мы желаем вам успеха,
Чтоб вы хрюкали от смеха,
Чтоб лежали на столе
Апельсины в кожуре,
И чтоб красная икра
По утрам всегда была!
***
2 смс - 92 символа:
В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
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3 смс - 148 символов:
Вам желаю в Новый год
Миллион на личный счет,
Яхту, дачу на Мальдивах,
Жить богато и красиво.
Шубы — женам, джип — мужьям...
И большого счастья вам!
Привітання з Новим роком 2019: проза
Хочу побажати у Діда Мороза у Новому році здоров'я для тих, кого я люблю. А багатства – для тих, хто любить мене!
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Нехай чарівниця Зима зітає для тебе гладку білосніжну дорогу в 2019-й, а символ Нового року – Земляна Свинка – розфарбує його різнокольоровими подіями, яскравими зустрічами, блискучими досягненнями, дзвінкою радістю, шаленими веселощами і фантастичним багатством. Веселих свят!
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Бажаю в Новому році Свині намокнути під доларовим дощем. І нехай листопад удач падає в Ваші руки весь наступний рік. Нехай же у будь-який сезон року, як ніби новорічний снігопад, буде сипатися на ваш будинок щастя. Бажаю отримати насолоду від кожної хвилини наступаючого року.
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Наш святковий новорічний стіл ломиться від усіляких страв. Я хочу, щоб у всіх гостей за таким столом в Новому році не було жодного приводу для кислих усмішок і гіркого розчарування. А солодких моментів і гострих відчуттів була тьма! Живіть зі смаком в Новому році і кожний наступний день!
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Проводжаючи рік Собаки, давайте скажемо йому спасибі за вірність і дружбу, за ласку і службу. На зміну їй приходить Свинка, якій теж не чужі ці позитивні якості. Так нехай же новий символ року 2019 допоможе нам розкопати, як "трюфелі", наші приховані таланти, наповнить гаманці дзвінкими монетами, а душу – яскравими емоціями!
Привітання з Новим роком 2019: вірші
З Новим роком вас вітаю.
Мільйон гривень вам бажаю.
Хай вас криза не торкнеться,
Щастя у сім’ю проллється,
Буде в домі мир та втіха,
Стороной обходить лихо.
І завжди здійсняється
Все, що забажається!
***
З Новим роком вас вітаю
І бажаю світлих чар.
Під ялинкою знайдеться
Хай для вас бажаний дар.
Принесе цей рік вам вдачу,
Гроші, славу і любов,
Щоб світилися від щастя
Ви постійно, знов і знов.
***
З Новим роком привітання
Надсилаю я свої!
Буде рік ваш цей багатим,
Наче їжа на столі!
Зичу вам щасливих митей,
Радісних та світлих днів,
Щоб завжди ваш Ангел з неба
Міцно вас за руку вів!
***
Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось — все збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!