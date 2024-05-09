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Неожиданная правда прорвалась на росТВ

Олег Макаров
9 мая 2024, 19:46
1347

Российский пропагандист, ведущий "Первого канала" Артем Шейнин показал, как выглядит город Попасная Луганской области, который российская армия захватила еще два года назад, в мае 2022 года. По его словам, Россия превратила город Попасную в настоящий город-призрак.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский

Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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Попасная Денис Казанский
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