Украине выгоднее бить не по Крымскому мосту, а по ряду важных объектов на территории России.

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Загородний назвал приоритетные цели для ударов Украины по РФ/Коллаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Изменить распределение сил во время войны Украина может в том случае, если перенесет войну на территорию страны-агрессора России и будет бить по важным для оккупантов объектам - компрессорам нефтегазовой инфраструктуры, тяговым подстанциям.

Таким образом может удаться дезорганизовать российскую экономику. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По его словам, эффективность ударов по Крымскому мосту будет зависеть от того, используют ли сейчас оккупанты этот объект для поставки оружия и боеприпасов российской оккупационной армии.

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"Вопрос в том, насколько россияне используют мост для логистики. Если уже не используют, то это будет политическим ударом. Если всё же используют, это может усложнить россиянам поставки в Крым, потому что тогда его придется поставлять через оккупированные территории", - отметил военный

Однако, по его словам, Украине выгоднее бить по ряду важных объектов на территории страны-агрессора России.

"Но для Украины выгоднее бить именно по компрессорам нефтегазовой инфраструктуры, тяговым подстанциям, чтобы дезорганизовать российскую экономику - это Украина может и уже должна делать", - сказал Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Взрывы в РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ. Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Также сообщалось, что дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане - был совершен удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по принуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

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