На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

Эта оптическая иллюзия очень сложная. и даже самый опытный мастер головоломок не сразу найдет ответ.

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Сможете ли вы найти медведя на оптической илюзии? / Фото pixabay.com

Исследования Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона доказали, что разгадывание головоломок и оптических иллюзий может улучшить память и работу мозга взрослых людей. Если вы хотите серьезно повысить свои умственные способности и проверить наблюдательность, то эта оптическая иллюзия - именно то, что вам нужно.

На картинке ниже изображен лесной пейзаж с деревьями и холмами. Где-то там скрывается медведь. Обнаружить зверя нужно всего за несколько секунд. Сделать это будет не так просто, как кажется, передает Mirror.

На этой картинке спрятался медведь / reddit.com

Вы можете принять формы гор за морду медведя, но это неправильный ответ. лучше присмотритесь к деревьям внизу изображения.

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Если вы все еще не можете найти медведя – вот подсказка: он ловко замаскирован за ветвями внизу изображения.

Чтобы держать свои когнитивные способности в тонусе, стоит разгадывать одну или две головоломки в день. Если вы справились с этой задачей, то попробуйте еще одну, а именно - сможете ли вы найти странный кокос? У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями.

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