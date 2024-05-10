На хитрой оптической иллюзии спрятался зверь: найдите медведя за 5 секунд

Исследования Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона доказали, что разгадывание головоломок и оптических иллюзий может улучшить память и работу мозга взрослых людей. Если вы хотите серьезно повысить свои умственные способности и проверить наблюдательность, то эта оптическая иллюзия - именно то, что вам нужно.
На картинке ниже изображен лесной пейзаж с деревьями и холмами. Где-то там скрывается медведь. Обнаружить зверя нужно всего за несколько секунд. Сделать это будет не так просто, как кажется, передает Mirror.
Вы можете принять формы гор за морду медведя, но это неправильный ответ. лучше присмотритесь к деревьям внизу изображения.
Если вы все еще не можете найти медведя – вот подсказка: он ловко замаскирован за ветвями внизу изображения.
Чтобы держать свои когнитивные способности в тонусе, стоит разгадывать одну или две головоломки в день. Если вы справились с этой задачей, то попробуйте еще одну, а именно - сможете ли вы найти странный кокос? У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями.
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