Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

Все знают, насколько важно тренировать тело, но мало кто помнит, что мозг также нуждается в зарядке. Исследования показали, что чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы становитесь.
Чтобы держать свои когнитивные в тонусе, стоит разгадывать одну головоломку в день. Если сегодня вы не решили еще ни одной задачи, то самое время начать.
Посмотрите внимательно на картинку ниже. Сможете ли вы найти странный кокос в этой оптической иллюзии? У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями, пишет The Mirror.
Кстати, еще одна очень сложная головоломка заставляет людей ломать голову, потому что только 1 из 10 человек может найти все пять отличий между изображениями. Готовы ли вы бросить себе вызов и узнать, относитесь ли вы к 10% настоящих детективов? Если да, то читайте материал: Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды.
На этом изображении вы увидите шесть рядов кокосов. Ваша задача — найти лишнюю единицу за пять секунд или меньше.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Подсказка: у необычного кокоса скорлупа другой формы.
Если вы посмотрите на второй ряд, вы обнаружите странный кокос. С левой стороны экрана направо отсчитайте 10 кокосов в ряду, и вы найдете спрятанный фрукт.
Ранее Главред предлагал решить головоломку для настоящих исследователей - нужно найти компас пиратов за 23 секунды.
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