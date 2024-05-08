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Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

Анна Ярославская
8 мая 2024, 05:30
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У вас отличная концентрация и внимание к деталям, если вы можете заметить лишнее в этой умопомрачительной оптической иллюзии.
Головоломка
Сможете ли вы найти странный кокос за 5 секунд? / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Все знают, насколько важно тренировать тело, но мало кто помнит, что мозг также нуждается в зарядке. Исследования показали, что чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы становитесь.

Чтобы держать свои когнитивные в тонусе, стоит разгадывать одну головоломку в день. Если сегодня вы не решили еще ни одной задачи, то самое время начать.

Посмотрите внимательно на картинку ниже. Сможете ли вы найти странный кокос в этой оптической иллюзии? У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями, пишет The Mirror.

видео дня

Кстати, еще одна очень сложная головоломка заставляет людей ломать голову, потому что только 1 из 10 человек может найти все пять отличий между изображениями. Готовы ли вы бросить себе вызов и узнать, относитесь ли вы к 10% настоящих детективов? Если да, то читайте материал: Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды.

Головоломка
Видите ли вы странны кокос? / mirror.co.uk

На этом изображении вы увидите шесть рядов кокосов. Ваша задача — найти лишнюю единицу за пять секунд или меньше.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Подсказка: у необычного кокоса скорлупа другой формы.

Если вы посмотрите на второй ряд, вы обнаружите странный кокос. С левой стороны экрана направо отсчитайте 10 кокосов в ряду, и вы найдете спрятанный фрукт.

Правильный ответ на головоломку
Необычный кокос можно узнать по разной форме скорлупы / Фото: pixabay.com

Ранее Главред предлагал решить головоломку для настоящих исследователей - нужно найти компас пиратов за 23 секунды.

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