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Чрезвычайно сложная головоломка: нужно найти 5 отличий за 32 секунды

Анна Ярославская
2 мая 2024, 02:20
Эта очень сложная головоломка заставляет людей ломать голову, потому что только 1 из 10 человек сможет ее решить.
Головоломка
Все могут найти в головоломке четыре отличия, но только 10% смогут найти пятое / Фото: mirror.co.uk

Сложные головоломки разгадать под силу не каждому, но если тренироваться каждый день, то со временем можно стать настоящим мастером разгадывания.

Эта очень сложная головоломка заставляет людей ломать голову, потому что только 1 из 10 человек может найти все пять отличий между изображениями. Готовы ли вы бросить себе вызов и узнать, относитесь ли вы к 10% настоящих детективов?

К слову, ваш разум будет ошеломлен после попытки разобраться с еще одной оптической иллюзией: Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другие.

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Вы можете подумать, что такие головоломки предназначены для детей, но они могут стать отличным инструментом для поддержания здоровья мозга взрослых людей. Они улучшают когнитивные функции, поскольку заставляют находить ошибки в мелких деталях. Более того, они могут даже помочь предотвратить дегенеративные заболевания, такие как деменция.

Итак, посмотрите внимательно на картинки. Сколько отличий вы можете обнаружить?

Головоломка:сколько отличий вы видите?
Головоломка: сколько отличий вы видите? / Фото: mirror.co.uk
Головоломка: сколько отличий вы видите?
Головоломка: сколько отличий вы видите? / Фото: mirror.co.uk

Все видят четыре отличия, но сможете ли вы найти пятое?

Кстати, среднестатистический человек может найти четыре различия всего за 32 секунды. Так что установите таймер и приступайте к поиску.

Между этими двумя картинками есть пять отличий, и вам нужно быть гением, чтобы заметить последнее. Создатели головоломки заявили, что только один из 10 человек может найти пятое отличие. А это означает, что если вы сможете его обнаружить, ваш IQ может быть выше, чем у 90% населения.

Подсказка. Рассматривайте детали медленно, и только тогда вы сможете решить эту головоломку.

Правильный ответ мы опубликовали ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разобраться с головоломкой, которая потребует серьёзной концентрации. Вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

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