Головоломка, взрывающая мозг: нужно найти дорогу, которая не похожа на две другие

Ваш разум будет ошеломлен после попытки разобраться с этой оптической иллюзией.

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Только люди с высоким IQ могут понять эту головоломку / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Новая оптическая иллюзия заставит вас подвергнуть сомнению все, что вы знаете. Она называется "Поворот на дороге" и была разработана исследователями из Университета Райса в Техасе.

Оптическая иллюзия была создана доктором Кимберли Д. Орстен и профессором психологии Джеймсом Р. Померанцем и заняла третье место в конкурсе "Лучшая иллюзия года" в 2024-м, пишет Mirror.

Как пишет издание, только люди с высоким IQ могут понять эту головоломку.

Посмотрите на картинку. Перед собой вы увидите три дороги. Вы можете подумать, что все они - разные. Но на самом деле отличается только одна. Сможете ли вы определить, какая именно?

Какая дорога отличается от двух других? / mirror.co.uk

Кимберли объяснила, как работает иллюзия: "Когда мы смотрим на две картинки, которые физически одинаковы, они обычно выглядят одинаково. Когда они разные, они выглядят по-разному. Наши иллюзии показывают противоположное: два изображения, которые на самом деле разные, но выглядят одинаково. Их называют "метамерами". А два изображения одинаковы, но выглядят по-разному, мы называем "антиметамерами".

Иллюзия, которую вы видите перед собой, смешивает два изображения, которые являются "метамерами", то есть они идентичны, но выглядят для нас по-разному из-за того, что наш мозг может неправильно интерпретировать информацию, и "антиметамерами", которые разные, но выглядят одинаково.

Те, у кого хорошие наблюдательные способности, смогут определить, какая дорога на самом деле отличается от других, но это потребует большой концентрации. Поэтому постарайтесь выбросить из головы все остальные мысли и посмотреть на изображение, прежде чем пытаться решить, какая дорога на самом деле отличается.

Подсказка. Чтобы понять, какие дороги одинаковые, попробуйте наложить одно изображение на другое.

Правильный ответ. Дорога, которая отличается, на самом деле находится посередине.

Смотрите видео - Правильный ответ на головломку "Поворот на дороге":

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