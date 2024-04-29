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Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти слова

Андрей Ганчук
29 апреля 2024, 05:30
Попробуйте разгадать крайне непростую, но веселую и занимательную головоломку – оптическая иллюзия потребует от вас особой ловкости и внимания.
Загадка
Найдите сразу шесть слов за 15 секунд / Jagranjosh

Каждому из нас время от времени нужно отвлечься и переключить свое внимание на другие задачи. Для этого можно разгадывать головоломки. Веселые или сложные оптические иллюзии позволяют весело провести время с семьей и друзьями и потренировать свою смекалку. На этот раз нам нужно найти целых шесть слов.

Головоломка от Jagranjosh крайне непростая, поскольку нужно найти сразу несколько слов. Чтобы ее разгадать, для начала понадобится хорошо рассмотреть картинку, и понять, как именно искать слова.

На изображении – комната с людьми. Они радуются и готовятся к праздничному столу. Также на картинке несколько надписей на английском языке – Gift (подарок), Friends (друзья), Balloon (шарик), Cake (пирожное), Games (игры), and Party (вечеринка).

видео дня

Ваша задача – найти все шесть надписей на картинке.

Дается всего 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете нужные слова / Jagranjosh

Не удалось найти все слова? Ловите подсказку: каждое из слов обведено в красный кружочек.

Разгадка
Если нашли все слова, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 6 секунд найти сову. Вам нужно найти животное, которое визуально может быть очень похоже на сову, но отличается от птицы.

Также предлагаем разгадать головоломку для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показан зоопарк, куда пришла семья фотографировать жирафов. Где-то среди жирафов спряталась обезьянка, которую нужно найти всего за 6 секунд.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Показано две картинки, на которых мишка лезет на дерево. Ваша задача – найти три отличия первого изображения от второго.

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