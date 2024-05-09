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Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивит

Юлия Закрепа
9 мая 2024, 15:23
565
Пепельницы все еще существуют на бортах самолетов, но оказывается, этому есть простое объяснение.
Для чего в самолетах есть пепельницы, если там запрещено курить: ответ удивит
Для чего в самолетах пепельницы / коллаж: Главред, фото: unsplash

Всем путешествующим известно, что в самолете категорически запрещено курить во время полета. Сейчас электронные сигареты представляют большую угрозу, чем табачные, ведь могут вспыхнуть во время полета. Из-за курения в салоне самолета, активируется датчик дыма, а это приведет не только к штрафу, но и к задержке рейса.

Однако, стоит отметить, что пепельницы все еще существуют в самолетах, но оказывается, этому есть простое объяснение. Фил Стрингер во время своего недавнего рейса также заметил пепельницу, расположенную прямо под знаком запрета курения. Он опубликовал в соцсетях видео маленькой металлической заслонки в стене туалета самолета, передает издание Mirror.

Согласно Федеральному управлению гражданской авиации, по закону самолеты должны иметь пепельницы на дверях туалета или возле них. Это потому, что некоторые пассажиры все еще пытаются втихаря курить на борту.

видео дня

"Установка пепельницы на дверях туалета или возле них обеспечит неосведомленным лицам, которые оказались в самолете с зажженными курительными материалами, иметь очевидное место для утилизации курительных материалов перед входом в туалет", - пояснили в авиакомпании.

Смотрите видео о том, для чего в самолете пепельницы:

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