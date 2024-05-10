В Харькове прогремели взрывы: в домах - пожары, есть пострадавший

Удар российских оккупантов пришелся по району жилой застройки.

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В Харькове раздались взрывы из-за вражеских ударов / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, УНИАН

Ночью 10 мая в Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы в результате российской атаки по городу. В Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Удар пришелся по району жилой застройки. В частных жилых домах вспыхнули пожары. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил, что российские оккупанты ночью наносили удары по Харькову.

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"По предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района", - написал он в Telegram.

На месте попадания в частный дом возник пожар. Поступила информация об одном потерпевшем.

Что говорят в Воздушных силах

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 мая 2024 года противник применил десять ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Уничтожены 10 ударных дронов / t.me/ComAFUA

Удары РФ по Харькову

8 мая российская оккупационная армия в очередной раз жестоко атаковала Харьков. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что взрывы раздавались в жилом районе города. Пострадали по меньшей мере трое детей.

4 мая российские оккупанты атаковали ракетой Харьков. Ударили по гражданской инфраструктуре.

3 мая российские оккупанты ударили по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30. Под вражеским обстрелом оказались частные дома, есть погибшие и раненые. Оккупанты полностью разрушили 3 дома в Холодногорском районе Харькова. Еще 12 домов были повреждены.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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