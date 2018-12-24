Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках

Главред подобрал прикольные пожелания на Новый год и Рождество в прозе и стихах.
Приход года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю все ближе. Сезон корпоративов уже стартовал. Да еще и выходной на католическое Рождество на носу. Самое время выбирать открытки с Новым годом 2019 и Рождеством, а также поздравления с Новым годом коллегам и друзьям – в прозе, стихах и смс.
Поздравления с Новым годом и Рождеством в прозе
Читайте такжеНовый год 2019: что одеть, маникюр, макияж и прочие женские секретыПоздравляем с Рождеством и Новым годом! Желаем счастья, крепкого здоровья, оптимизма в работе, всегда хорошего настроения! Пусть все проблемы останутся в старом году, а новый год принесет только радость и успех в Вашу жизнь!
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Новогодние праздники стучатся в наши окошки! И даже самые суровые сердца наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится по-новому и самым удачным образом!
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От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пускай здоровыми растут ваши дети и радуют своим здоровьем родители. Пусть спорится работа и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь — к близким, к жизни, к миру.
Поздравления с Новым годом коллегам в прозе
Читайте такжеНовый год 2019: гороскоп от Павла Глобы и не толькоДорогие друзья! Уважаемые коллеги! Примите наши поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте пожелать Вам оптимизма, хорошего настроения, счастья, творческих успехов и новых свершений! Надеемся, что наступающий год подарит уверенность, спокойствие, удачу и успех во всех начинаниях.
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Коллеги, поздравляю всех с добрым и светлым праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все надежды оправдывались, чтобы все мечты сбывались, чтобы все идеи воплощались, чтобы родные не болели и не болела у вас душа. Пусть в жизни непременно произойдет рождественское чудо, которое вдохновит на новые достижения в работе и подарит счастье сердцу.
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С Рождеством и наступающим Новым годом, уважаемые коллеги! Целый год мы работали рука об руку и при всех проблемах не падали духом, трудились и честно выполняли задания! Пусть в новом году нам больше везет, зарплаты растут и никто не болеет!
Поздравление с Новым годом и Рождеством официальное
Читайте такжеЧто подарить семье и любимым на Новый год 2019Сердечно поздравляем Вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год станет годом новых свершений и плодотворной работы. Пусть Вам помогут в этом единомышленники, партнеры, друзья. Успехов во всех начинаниях! От всей души желаем крепкого здоровья и оптимизма!
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Уважаемые друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Хочу пожелать терпения, сил, удачи, вдохновения, энтузиазма, надежды, благополучия, успеха и настойчивости. Пусть каждый день будет добрым, пусть этот светлый праздник подарит всем любви, тепла и счастья.
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Дорогие наши партнеры, Новый год уже наступает на пятки! Давайте сделаем так, чтобы Свинья помогла успешно реализовать все наши новые творческие планы, помогла достичь амбициозных целей, преподнесла нам новые свершения и интересные профессиональные задачи. Пусть отношения в нашем и без того дружном коллективе строятся только на взаимоуважении и желании развиваться, рука об руку идти по профессиональному пути. Ну и, конечно же, пусть нас не обойдут стороной материальные блага. С Новым годом и Рождеством!
Поздравления с Новым годом и Рождеством в стихах
До Нового года осталось немного!
Живя предвкушением праздничных дней,
Спешим Вас поздравить — коллег и партнеров,
И просто красивый, хороших людей!
Пусть в Новом году Вам сопутствует счастье,
И сбудутся Ваши желания все!
Для бизнеса — прибыль, успех и удача,
Здоровье, любовь и достаток в семье!
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2 смс - 116 символов:
Удачи, радости, добра,
Тепла, любви, везенья в дом.
Чтоб жизнь счастливою была,
Всех благ в семье вам. С Рождеством!
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Поздравляю с Новым годом
И счастливым Рождеством!
Эти праздники наполнят
Сердце добрым волшебством!
Пусть они подарят сказку,
Принесут в наш мир любовь,
Чтобы было в нем побольше
Добрых дел и добрых слов!
Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом
Пусть в Новый год,
как можно чаще,
к тебе заглядывает счастье!
***
Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было не уйдет,
А худшее уже не повторится.
***
Желаю радости и нежности,
пушистой зимней белоснежности,
больших сюрпризов, развлечений,
и новогодних приключений!
***
С Новым годом, с Рождеством!
Пусть теплом согреет дом,
Пусть исполнятся мечты,
Станет больше доброты.
Жизнь укроет, будто снегом,
Благоденствием, успехом,
Счастье рядышком уже,
Ведь оно живет в душе!
***
С Новым годом! С Рождеством!
Счастья, радости вам в дом.
Чтоб веселый Дед Мороз
Вам мешок любви принес.
Поздравления с Новым годом и Рождеством на английском
These Christmas bells jingle in the air
They’re heard by all, and everywhere.
They bless us. Even in this fuss
We hear: "Life is good for us".
Just stay a human with kind heart,
And Christ will always be your guard.
Ты слышишь этот легкий звон?
Несется отовсюду он.
То Рождество к нам всем спешит.
Придет — и в вальсе закружит.
Христос хранит нас, дарит жизнь,
Что с радостью должны прожить.
Унынью — нет. Души тепло
Пусть дарит счастье и добро.
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Merry Christmas and Happy New Year!
Веселого Рождества и Счастливого Нового года!
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With Christmas Greetings and all Good Wishes for the New Year!
С рождественскими поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями в новом году!
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At the close of another year, we gratefully take time to wish you a happy holiday season and prosperous new year.
С приближением очередного года мы с удовольствием выбрали время, чтобы пожелать вам счастливых новогодних праздников и успешного нового года.
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May your Christmas be wonderful
right from the start
May a happy year follow it, too.
These are the wishes that come from the heart
In this greeting especially for you.
Пускай твое Рождество будет замечательным,
Начиная с самого начала.
Пускай таким же будет год.
Эти пожелания идут из самого сердца
И специально для тебя.