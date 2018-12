Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открытках

Приход года Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю все ближе. Сезон корпоративов уже стартовал. Да еще и выходной на католическое Рождество на носу. Самое время выбирать открытки с Новым годом 2019 и Рождеством, а также поздравления с Новым годом коллегам и друзьям – в прозе, стихах и смс.

Поздравления с Новым годом и Рождеством в прозе

Поздравляем с Рождеством и Новым годом! Желаем счастья, крепкого здоровья, оптимизма в работе, всегда хорошего настроения! Пусть все проблемы останутся в старом году, а новый год принесет только радость и успех в Вашу жизнь!

***

Новогодние праздники стучатся в наши окошки! И даже самые суровые сердца наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные предновогодние минуты хочется пожелать взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем курантов сложится по-новому и самым удачным образом!

***

От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пускай здоровыми растут ваши дети и радуют своим здоровьем родители. Пусть спорится работа и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь — к близким, к жизни, к миру.

Поздравления с Новым годом коллегам в прозе

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Примите наши поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте пожелать Вам оптимизма, хорошего настроения, счастья, творческих успехов и новых свершений! Надеемся, что наступающий год подарит уверенность, спокойствие, удачу и успех во всех начинаниях.

***

Коллеги, поздравляю всех с добрым и светлым праздником Рождества Христова и наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все надежды оправдывались, чтобы все мечты сбывались, чтобы все идеи воплощались, чтобы родные не болели и не болела у вас душа. Пусть в жизни непременно произойдет рождественское чудо, которое вдохновит на новые достижения в работе и подарит счастье сердцу.

***

С Рождеством и наступающим Новым годом, уважаемые коллеги! Целый год мы работали рука об руку и при всех проблемах не падали духом, трудились и честно выполняли задания! Пусть в новом году нам больше везет, зарплаты растут и никто не болеет!

Поздравление с Новым годом и Рождеством официальное

Сердечно поздравляем Вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год станет годом новых свершений и плодотворной работы. Пусть Вам помогут в этом единомышленники, партнеры, друзья. Успехов во всех начинаниях! От всей души желаем крепкого здоровья и оптимизма!

***

Уважаемые друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом. Хочу пожелать терпения, сил, удачи, вдохновения, энтузиазма, надежды, благополучия, успеха и настойчивости. Пусть каждый день будет добрым, пусть этот светлый праздник подарит всем любви, тепла и счастья.

***

Дорогие наши партнеры, Новый год уже наступает на пятки! Давайте сделаем так, чтобы Свинья помогла успешно реализовать все наши новые творческие планы, помогла достичь амбициозных целей, преподнесла нам новые свершения и интересные профессиональные задачи. Пусть отношения в нашем и без того дружном коллективе строятся только на взаимоуважении и желании развиваться, рука об руку идти по профессиональному пути. Ну и, конечно же, пусть нас не обойдут стороной материальные блага. С Новым годом и Рождеством!

Поздравления с Новым годом и Рождеством в стихах

До Нового года осталось немного!

Живя предвкушением праздничных дней,

Спешим Вас поздравить — коллег и партнеров,

И просто красивый, хороших людей!

Пусть в Новом году Вам сопутствует счастье,

И сбудутся Ваши желания все!

Для бизнеса — прибыль, успех и удача,

Здоровье, любовь и достаток в семье!

***

2 смс - 116 символов:

Удачи, радости, добра,

Тепла, любви, везенья в дом.

Чтоб жизнь счастливою была,

Всех благ в семье вам. С Рождеством!

***

Поздравляю с Новым годом

И счастливым Рождеством!

Эти праздники наполнят

Сердце добрым волшебством!

Пусть они подарят сказку,

Принесут в наш мир любовь,

Чтобы было в нем побольше

Добрых дел и добрых слов!

Короткие поздравления с Рождеством и Новым годом

Пусть в Новый год,

как можно чаще,

к тебе заглядывает счастье!

***

Уходит старый год,

Шуршит его последняя страница.

Пусть лучшее, что было не уйдет,

А худшее уже не повторится.

***

Желаю радости и нежности,

пушистой зимней белоснежности,

больших сюрпризов, развлечений,

и новогодних приключений!

***

С Новым годом, с Рождеством!

Пусть теплом согреет дом,

Пусть исполнятся мечты,

Станет больше доброты.

Жизнь укроет, будто снегом,

Благоденствием, успехом,

Счастье рядышком уже,

Ведь оно живет в душе!

***

С Новым годом! С Рождеством!

Счастья, радости вам в дом.

Чтоб веселый Дед Мороз

Вам мешок любви принес.

Поздравления с Новым годом и Рождеством на английском

These Christmas bells jingle in the air

They’re heard by all, and everywhere.

They bless us. Even in this fuss

We hear: "Life is good for us".

Just stay a human with kind heart,

And Christ will always be your guard.

Ты слышишь этот легкий звон?

Несется отовсюду он.

То Рождество к нам всем спешит.

Придет — и в вальсе закружит.

Христос хранит нас, дарит жизнь,

Что с радостью должны прожить.

Унынью — нет. Души тепло

Пусть дарит счастье и добро.

***

Merry Christmas and Happy New Year!

Веселого Рождества и Счастливого Нового года!

***

With Christmas Greetings and all Good Wishes for the New Year!

С рождественскими поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями в новом году!

***

At the close of another year, we gratefully take time to wish you a happy holiday season and prosperous new year.

С приближением очередного года мы с удовольствием выбрали время, чтобы пожелать вам счастливых новогодних праздников и успешного нового года.

***

May your Christmas be wonderful

right from the start

May a happy year follow it, too.

These are the wishes that come from the heart

In this greeting especially for you.

Пускай твое Рождество будет замечательным,

Начиная с самого начала.

Пускай таким же будет год.

Эти пожелания идут из самого сердца

И специально для тебя.