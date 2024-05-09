Как вывести ос из дома: женщина рассказала рецепт действенного спрея из трех ингредиентов

Женщина поделилась, что после того, как осы вторглись в ее дом, она придумала гениальный спрей.

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Как вывести ос из дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Осы и шершни всегда нежелательные гости в любом доме, однако весной и летом они могут легко проникнуть в ваш дом, ведь большинство людей открывают окна. Во время проветривания помещения осы и пчелы с легкостью могут залететь в ваш дом.

Специалисты рассказали, что сейчас в магазинах существуют различные химические инсектициды, но люди не хотят распылять их в своих домах. Однако, существуют действенные экологические методы, которые можно сделать самому в домашних условиях, передает издание Mirror.

Эксперты рассказали об эффективном спрее, который состоит из трех ингредиентов, которые есть в домашнем употреблении. Он с легкостью выгонит "агрессивных" ос из дома и не нанесет большого вреда вашему кошельку.

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Эксперт по садоводству и основательница Kitty and Bean Робинн объяснила, что после того, как осы вторглись в ее дом, она придумала гениальный спрей из трех составляющих, которые почти мгновенно избавляют ее помещение от ос.

"Попав в свой дом, я хочу, чтобы осы были мертвы. Они могут жить на улице, но влетать внутрь они не должны. Я также не доверяю использованию токсичных веществ и химикатов в своем доме, поэтому нашла и придумала действительно действенный рецепт", - рассказала женщина.

Для действенного метода, вам понадобятся три ингредиента: 25 капель эфирного масла эвкалипта, 25 капель эфирного масла мяты перечной и несколько чайных ложек мыла для посуды.

Для этого стоит взять пустую бутылку с пульверизатором для вашей смеси и засыпать туда ингредиенты, а затем медленно добавить туда горячую воду, пока она не заполнит примерно треть бутылки. Вам нужно добавлять воду медленно, потому что смесь может начать пузыриться во время движения, и когда вы закончите, хорошо встряхните ее, чтобы перемешать. После этого смесь готова к использованию и можно начинать опрыскивать, когда появятся осы. Они быстро уничтожатся из вашего дома, объясняет эксперт.

"Я обнаружила, что чем концентрированнее ваш раствор, тем быстрее погибает оса. Однако он также более агрессивен для растений и поверхностей, поэтому не переусердствуйте. Кроме того, эфирные масла могут быть токсичными для домашних животных, поэтому будьте осторожны, применяя этот спрей, чтобы обеспечить безопасность своих пушистых друзей", - отметила Робинн.

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