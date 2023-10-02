Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

Пытаться найти что-то конкретное на изображении, на котором много разного, очень сложно, и эта головоломка ничем не отличается от других. Оптическая иллюзия - это очень веселый способ посоревноваться с самыми близкими, а еще вы можете прекрасно провести время.
В последнем брейн-тайзере от Mirror вам нужно найти подсолнух среди пчел. И вы можете подумать: "это легко", потому что подсолнух яркий и заметный, но цветок спрятан среди целой кучи черных и желтых пчел. Так сможете ли вы заметить подсолнух? На выполнение задания дается 11 секунд, что значительно усложняет задачу.
А вы уже успели его разглядеть? Постарайтесь сосредоточиться на мелких деталях этого насыщенного изображения.
Если вам сложно, почему бы не разделить изображения на части и быстро просканировать каждую из них, чтобы иметь больше шансов заметить цветок?
Если вы все еще ищете, скорее всего, лимит времени исчерпан, но не волнуйтесь, вы можете продолжить поиск.
Ответ на головоломку
Подсолнух прячется в левом нижнем углу.
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