УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

Лидия Неплях
2 октября 2023, 12:26 обновлено 2 октября, 12:49
Эта оптическая иллюзия заставит ваши глаза "побегать" по изображению.
Головоломка с пчелами
Головоломка с пчелами / коллаж Главред, фото Bright Side, flickr (David Clow)

Пытаться найти что-то конкретное на изображении, на котором много разного, очень сложно, и эта головоломка ничем не отличается от других. Оптическая иллюзия - это очень веселый способ посоревноваться с самыми близкими, а еще вы можете прекрасно провести время.

В последнем брейн-тайзере от Mirror вам нужно найти подсолнух среди пчел. И вы можете подумать: "это легко", потому что подсолнух яркий и заметный, но цветок спрятан среди целой кучи черных и желтых пчел. Так сможете ли вы заметить подсолнух? На выполнение задания дается 11 секунд, что значительно усложняет задачу.

Найдите среди пчел подсолнух
Найдите среди пчел подсолнух / Фото: Bright Side

А вы уже успели его разглядеть? Постарайтесь сосредоточиться на мелких деталях этого насыщенного изображения.

видео дня

Если вам сложно, почему бы не разделить изображения на части и быстро просканировать каждую из них, чтобы иметь больше шансов заметить цветок?

Если вы все еще ищете, скорее всего, лимит времени исчерпан, но не волнуйтесь, вы можете продолжить поиск.

Ответ на головоломку

Подсолнух прячется в левом нижнем углу.

Ответ на задачку с пчелами
Ответ на задачку с пчелами / Фото: Bright Side

Больше головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный Плутон

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный Плутон

11:49 Эксклюзивы
Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:34 Украина
РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:49

Не нужно лупить молотком и зажимать в дверях: как легко очистить грецкие орехи

12:26

Лишь 5% людей за 11 секунд могут заметить подсолнух, скрывающийся среди пчел

12:24

Большинство людей не найдут бабочку на дереве: хитрая головоломка для самых внимательных

12:05

"Пирог" из 3 ингредиентов впитает всю грязь со сковороды: как его приготовить

12:02

В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
11:59

Андрею Данилко - 50: топ-7 неожиданных и малоизвестных фактов про артиста

11:49

Гороскоп на октябрь от Влада Росса: что принесут два затмения и коварный ПлутонЭксклюзив

11:41

Почему небо голубое: простой школьный вопрос заставил украинцев краснетьВидео

11:38

Что означает слово "ровер" и можно ли его употреблять: Авраменко объяснил важные нюансыВидео

Реклама
11:34

Впервые в истории: в Киеве пройдет уникальный Совет ЕС по иностранным делам

11:04

Лунный календарь на 3 октября: Месяц предупреждает об опасности в денежных делах и здоровье

11:01

Уоллес призвал Зеленского мобилизовать больше молодежи

10:42

Важнее, чем вы думаете: зачем нужно зеркало в лифте

10:41

РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг

10:37

Дроны атаковали в российском Смоленске авиазавод, где изготавливали ракеты Х-59Видео

10:04

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Весам - болезнь, Стрельцам - праздник, Скорпионам - ясностьВидео

09:36

РФ пытается вернуть утраченные позиции: стянула резервы и бросила их на штурм

09:31

Финансовый гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: кого завалит деньгами

09:28

Оккупанты атаковали Харьков: были попадания вражеских ракет С-300 за городом

09:18

Именины 3 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
09:15

У матери – осколочные ранения, пострадали 2 детей: РФ обстреляла дом в ХерсонеФото

08:37

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября: Ракам - экономить, Скорпионам - избегать конфликтов

08:37

Илон Маск опубликовал циничный мем с Зеленским и влип в новый скандал

08:21

РФ ударила по Украине: есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура

08:09

Самый дешевый рецепт из всех возможных: готовим запеченные яблоки с медом и корицей за 30 минут

07:58

"За ошибки приходится платить": Огрызко объяснил, почему РФ напала на Украину

07:15

На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

06:43

Снова может стать серьезной угрозой для ВСУ: в ISW раскрыли детали возрождения ЧВК "Вагнера"

06:12

Почему американцы голосуют за Трампа?мнение

05:00

Что нужно положить в карман 3 октября, чтобы защититься от проблем: приметы дня

02:18

Не стирайте так куртки: ошибки, которые испортят вещи

01:30

Режим Путина снесут: экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий мятежа в РФВидео

00:28

"Германия потянется к россиянам": Польша предостерегает Зеленского от союза с немцами

01 октября, воскресенье
23:20

Война затянется, если ВСУ не выйдут к Азовскому морю: тревожный прогноз эксперта

22:46

Операция "Барыня": в ГУР рассказали о судьбе завербованного российского офицера

22:05

Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ

21:50

Пуля застряла у сердца: удивительная история спасения украинского военного

21:31

Можно ли молиться без нательного крестика: простые ответы изумят даже скептиков

21:29

Голос країни-13 - 5 выпуск: итоги первой части вокальных баттловВидео

20:36

"Это свободные выборы": в ЕС отреагировали на победу антиукраинской партии в Словакии

Реклама
20:22

Мы не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана - Байден

19:58

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты от четырех стран: Огрызко раскрыл стратегиюВидео

19:33

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

19:17

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

18:56

Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

18:18

"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и ПутинаВидео

18:15

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

17:42

Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

17:40

Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

17:38

Есть несколько причин: как развенчаться после развода

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять