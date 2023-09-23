У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

Кажется, что первые два отличия найти слишком просто, но третее - заставит напрячь голову.

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Найди 3 отличия на картинке / Коллаж Главред, фото flickr (withbeautifu), The Sun

Вы можете обладать высоким интеллектом, если сможете найти три отличия между корзинами редиски, пишет The Sun.

Эта хитрая оптическая иллюзия ставит в тупик многих, кто не может найти три отличия - а вы сможете?

Головоломка с редиской в корзинке

На рисунке показана корзина с редиской и одна редиска вне корзины. Ваша задача - найти три отличия.

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Найди 3 отличия между картинками / Фото: The Sun

Но только те, у кого глаза орлиные, смогут найти три отличия всего за 15 секунд. Мы же предлагаем усложнить задачу и найти отличия за 9 секунд. Этот текст покажет определить, насколько высокий ваш уровень интеллекта.

Вы уже поняли, где отличия? Ниже мы приводим ответ на головоломку.

Ответ на загадку

Ответ на задачу с отличиями / Фото: The Sun

Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном испытании для глаз на время: нужно найти число 5878 за 15 секунд.

Также предлагаем вам проверить внимательность в новом тесте и найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.

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