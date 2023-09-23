У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

Вы можете обладать высоким интеллектом, если сможете найти три отличия между корзинами редиски, пишет The Sun.
Эта хитрая оптическая иллюзия ставит в тупик многих, кто не может найти три отличия - а вы сможете?
Головоломка с редиской в корзинке
На рисунке показана корзина с редиской и одна редиска вне корзины. Ваша задача - найти три отличия.
Но только те, у кого глаза орлиные, смогут найти три отличия всего за 15 секунд. Мы же предлагаем усложнить задачу и найти отличия за 9 секунд. Этот текст покажет определить, насколько высокий ваш уровень интеллекта.
Вы уже поняли, где отличия? Ниже мы приводим ответ на головоломку.
Ответ на загадку
Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном испытании для глаз на время: нужно найти число 5878 за 15 секунд.
Также предлагаем вам проверить внимательность в новом тесте и найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.
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