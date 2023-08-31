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Добрый или скрытный: интересная оптическая иллюзия, которая покажет, кто вы на самом деле

Лидия Неплях
31 августа 2023, 16:16 обновлено 31 августа, 16:16
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Причудливая картинка покажет насколько вы открыты к общению и где рискуете.
На картинке изображен либо мужчина, либо женщина
На картинке изображен либо мужчина, либо женщина / Коллаж Главред, фото express, freepik

Мир полон загадочных и интересных феноменов, среди которых оптические иллюзии. Эти явления могут показать, насколько обманчивым может быть наше зрение и восприятие.

Сегодня мы покажем забавный тест личности, который удивил своей точностью. Он покажет, кто вы - добродушный, но легко увлекающийся человек, или более замкнутый и скептически настроенный, пишет Express.

Этот психологический трюк быстро завоевал популярность, и для того, чтобы он заработал, достаточно посмотреть на картинку. На ней изображено либо мужское лицо, либо сутулая женщина с отвернутым лицом.

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Что означает рисунок женщины

Если на картинке вы видите женщину, которая сутулиться, вы не только добры и всепрощающи, но и щедры, вызываете восхищение своей позитивностью и эффективностью в делах. Также головоломка демонстрирует, что вы очень любите быть социальным, легко улавливаете намеки и славитесь харизмой.

Однако есть один недостаток - скорее всего вы можете легко поддаваться влиянию сверстников. Необходимо следить за тем, чтобы вас не напрягало негативное поведение других людей.

О чем говорит рисунок мужчины

Люди, которые при первом взгляде на фотографию увидели мужское лицо, с гораздо большей вероятностью окажутся довольно скрытными.

Вам часто может казаться, что никто не понимает вас по-настоящему. Еще вам нравится смотреть на вещи рационально, а быть угодником для всех не по нраву.

Также вы выделяетесь из толпы, идя своим путем и самостоятельно принимая решения. Однако не забывайте о близких, которые хотят гарантий от вас, что их ценят.

Ранее мы рассказывали про невероятную оптическую иллюзию, где нужно разглядеть слово "лиса" за 5 секунд.

Также Главред рассказывал о загадке, в которой нужно найти "невидимую" сойку в горах.

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