Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

Сможете ли вы справиться с этой задачей, ведь она в разы сложнее, чем другие похожие.

https://glavred.info/life/slozhneyshaya-zadachka-dazhe-dlya-samyh-zorkih-naydi-krysu-sredi-kotov-za-30-sekund-10499278.html Ссылка скопирована

Трудная оптическая иллюзия / Коллаж Главред, фото flickr (Stefan Baudy), mirror.co.uk

Если вы обнаружили, что ваше внимание ослабевает или вам трудно что-то запомнить, значит, пришло время его потренировать. Одним из лучших способов сделать это являются головоломки и оптические иллюзии. Это отличный способ улучшить навыки обработки информации и повысить когнитивные способности, пишет Mirror.

На этом польза не заканчивается, поскольку оптические иллюзии также способствуют развитию визуальной грамотности. Упражняясь в умении видеть за обманчивым контекстом, мы тренируем свой мозг в более точной интерпретации изображений. Последняя иллюзия ничем не отличается от других и действительно заставит ваш мозг поработать.

Предлагаем вам проверить внимательность - найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.

видео дня

На приведенном выше рисунке среди черных кошек прячется крыса. Обычному человеку требуется около 30 секунд, чтобы найти крысу, но если вы сможете обнаружить ее за 8 секунд, значит, у вас глаза, как у ястреба, и вы обладаете высокой наблюдательностью. Внимательно изучите изображение и постарайтесь заметить все мелкие детали, которые кажутся неуместными, чтобы найти крысу. Для того чтобы найти крысу, можно увеличить изображение, если оно кажется странным.

Головоломка с котами и крысой / Фото: jagranjosh.c​om

Не волнуйтесь, если у вас возникнут трудности с определением местонахождения крысы, это очень непросто! Но вы сможете найти ее, если наберетесь терпения и сосредоточитесь. Сделайте глубокий вдох, расслабьте глаза и начинайте искать. Если у вас уйдет больше восьми секунд, не волнуйтесь, вы не одиноки: один из 1000 человек смог обнаружить крысу только за это время.

Если же вы все еще пытаетесь найти крысу, не бойтесь - ниже мы приводим ответ. Крыса сидит в левом нижнем углу, если вы не увидели ее - присмотритесь тщательнее, потому что ее очень трудно заметить.

Ответ на головоломку / Фото: jagranjosh.c​om

Напомним, раньше Главред предлагал ответить на 15 вопросов для 8-летнего ребенка, чтобы проверить интеллект. Все вопросы связаны с общей эрудицией, их уже знают дети в третьем классе.

Также раньше мы поделились оптической иллюзией, которая за менее чем минуту определит уровень вашего IQ. Если вы сможете найти слово "Sweat" менее чем за 13 секунд, значит, у вас глаза как у ястреба.

Больше головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.