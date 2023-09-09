УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

Лидия Неплях
9 сентября 2023, 13:37 обновлено 9 сентября, 13:37
111
Сможете ли вы справиться с этой задачей, ведь она в разы сложнее, чем другие похожие.
Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд
Трудная оптическая иллюзия / Коллаж Главред, фото flickr (Stefan Baudy), mirror.co.uk

Если вы обнаружили, что ваше внимание ослабевает или вам трудно что-то запомнить, значит, пришло время его потренировать. Одним из лучших способов сделать это являются головоломки и оптические иллюзии. Это отличный способ улучшить навыки обработки информации и повысить когнитивные способности, пишет Mirror.

На этом польза не заканчивается, поскольку оптические иллюзии также способствуют развитию визуальной грамотности. Упражняясь в умении видеть за обманчивым контекстом, мы тренируем свой мозг в более точной интерпретации изображений. Последняя иллюзия ничем не отличается от других и действительно заставит ваш мозг поработать.

Предлагаем вам проверить внимательность - найти на картинке с котами крысу всего лишь за 30 секунд.

видео дня

На приведенном выше рисунке среди черных кошек прячется крыса. Обычному человеку требуется около 30 секунд, чтобы найти крысу, но если вы сможете обнаружить ее за 8 секунд, значит, у вас глаза, как у ястреба, и вы обладаете высокой наблюдательностью. Внимательно изучите изображение и постарайтесь заметить все мелкие детали, которые кажутся неуместными, чтобы найти крысу. Для того чтобы найти крысу, можно увеличить изображение, если оно кажется странным.

Головоломка с котами и крысой
Головоломка с котами и крысой / Фото: jagranjosh.c​om

Не волнуйтесь, если у вас возникнут трудности с определением местонахождения крысы, это очень непросто! Но вы сможете найти ее, если наберетесь терпения и сосредоточитесь. Сделайте глубокий вдох, расслабьте глаза и начинайте искать. Если у вас уйдет больше восьми секунд, не волнуйтесь, вы не одиноки: один из 1000 человек смог обнаружить крысу только за это время.

Если же вы все еще пытаетесь найти крысу, не бойтесь - ниже мы приводим ответ. Крыса сидит в левом нижнем углу, если вы не увидели ее - присмотритесь тщательнее, потому что ее очень трудно заметить.

Ответ на головоломку
Ответ на головоломку / Фото: jagranjosh.c​om

Напомним, раньше Главред предлагал ответить на 15 вопросов для 8-летнего ребенка, чтобы проверить интеллект. Все вопросы связаны с общей эрудицией, их уже знают дети в третьем классе.

Также раньше мы поделились оптической иллюзией, которая за менее чем минуту определит уровень вашего IQ. Если вы сможете найти слово "Sweat" менее чем за 13 секунд, значит, у вас глаза как у ястреба.

Больше головоломок:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:51 Украина
"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:21 Украина
Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

12:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

14:10

"Критика неоправдана": Волкер похвалил контрнаступление ВСУ

14:00

Гороскоп Таро на неделю 11-17 сентября: Овну – достижения, Раку - наслаждение

13:51

Угроза ударов РФ по энергетике и портам: Зеленский провел важное заседание Ставки

13:37

Сложнейшая задачка даже для самых зорких: найди крысу среди котов за 30 секунд

13:32

Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЗапад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий Богданов
13:06

Россия готовит штурм на Купянском направлении: задействуют новых солдат

13:02

Церковный праздник 10 сентября: что нельзя делать на преподобного Моисея Мурина

12:57

Тину Кароль подловили за нежностями с мужчиной на улице

12:37

Ты должен знать их: съедобные грибы, которые найдутся в любом лесу (фото)

Реклама
12:26

Гороскоп на завтра 10 сентября 2023: Рыбам – ссора, Овнам - творчество

12:21

"Невозможно говорить с лжецом": Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным

12:08

Зерновая сделка: Эрдоган просит лидеров G20 удовлетворить требования РФ — Bloomberg

11:57

В ГУР отреагировали на то, мог ли Илон Маск помешать атаке Украины на флот РФ

11:34

Удары по территории РФ: в ГУР назвали, какие объекты оккупантов под прицелом

11:14

РФ стягивает к Работино новые подразделения, чтобы остановить ВСУ - разведка Британии

10:56

"Границы 1991 года": эксперт назвал условия окончания войны и чего ждать в 2024 году

10:46

Над Донецком летал огромный флаг Украины: кто устроил патриотическую акциюВидео

10:27

Раввины мира выступили против приравнивания ситуации в Карабахе с Холокостом

09:59

В Кривом Роге выросло число пострадавших из-за удара российским "Искандером"

09:49

Россияне штурмуют позиции ВСУ на трех направлениях: армия Украины сдерживает наступление

Реклама
09:42

Ракетный удар по Сумам: в больнице умерла одна из пострадавших

09:15

Нашли в водоеме со связанными руками: в Украине погиб британец Джордан Чедвик

08:46

Без морщин: 4 простейших совета по уходу за собой, которые замедлят старение кожи

08:40

Оккупанты "прячутся" под землю: в ISW раскрыли об изменениях тактики армии РФ

08:23

Встреча Путина и Ким Чен Ына: диктаторы готовы заключить оружейную сделку - Financial Times

07:40

Два бабьих лета и отмена зимы: астролог составил прогноз погоды на осень-2023Видео

07:33

США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

06:25

РФ оказалась в положении волка из басни Крылова "Волк на псарне"мнение

05:30

Как превратиться в блондинку без вреда для волос: эта техника творит чудеса

04:00

В Госдуму РФ внесли немыслимый законопроект: Сотник раскрыл поразительные подробностиВидео

02:40

"Сядут за стол переговоров": Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапноВидео

02:05

Можно ли кушать каждый день сало: неожиданный ответ просто убьет наповал

08 сентября, пятница
23:54

Стало известно очень необычное имя сына Рианны

23:46

"Решение принято": в правительстве заявили, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

23:34

Сумская рассказала о личной жизни младшей дочки

23:00

Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

22:39

В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

22:36

Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

22:31

"Ему постоянно снится Зеленский": Подоляк рассказал, как Путин теряет здравый смысл

21:46

Оккупанты будут в панике: эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма

Реклама
21:19

"Дніпро" – он или оно: Авраменко дал неожиданный ответ

20:46

Девушка заморозила кефир и показала, во что он превратился после разморозки

19:54

Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

19:38

Первые 10 танков Leopard 1 от Дании прибыли в Украину

19:27

Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

18:55

В ВСУ сообщили, что РФ вероятно запустила по Кривому Рогу ракету "Искандер"

18:49

Почему началась войнамнение

18:36

У Зеленского жестко раскритиковали ООН за поддержку путинского режима

18:16

"Решили продолжать войну": в ООН выдали циничное заявление об Украине

17:56

РФ разместила еще одну станцию для запуска дронов в Крыму: выискивают новую тактику

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять